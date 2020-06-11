Народище, сейчас нельзя останавливаться!5
- 11.06.2020, 13:34
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Эмоциональное обращение к белорусам.
Сегодня возможный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ее инициативная группа не будет проводить сбор подписей в столице и областных городах, так как она опасается провокаций. Также сотрудники ДФР пришли с обыском в головной офис «Белгазпромбанка», который до выдвижения в президенты Беларуси возглавлял Виктор Бабарико. Заведены уголовные дела на сотрудников банка, проходят обыски у людей, связанных с потенциальным кандидатом в президенты.
Телеграм-канал «Талантум» в связи с последними событиями опубликовал эмоциональное обращение читателя к белорусам:
«НАРОДИЩЕ!
Всем, кто ВИДИТ, СЛЫШИТ и ПОНИМАЕТ!
Сейчас НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!
В это воскресенье на Комаровке и в других городах мы снова должны показать наше ЕДИНСТВО!
В НАШИХ руках НАШЕ БУДУЩЕЕ!
Если снимутся все пикеты, а не только Светланы, я приду кормить голубей!
Я — это МИЛЛИОНЫ БЕЛОРУСОВ!
Я — это БЕЛАРУСЬ!
Нас пугают репрессиями и провокациями!
Тихановский, Статкевич и другие ребята не простят МНЕ, если я остановлюсь на пути к долгожданной СВОБОДЕ!
Согласно статье 45.1 избирательного кодекса, мы имеем ПРАВО НА МИТИНГИ во время сбора подписей! Все, что вещает ЦИК, не имеет под собой оснований!
Запрет — оскорбление действующей власти. Только на этом строятся все протоколы! Я НЕ СТАНУ провоцировать тихарей! Они НЕ УСЛЫШАТ от меня ничего, что можно посчитать провокацией.
Я приду и буду молчать!
ГРОМКО МОЛЧАТЬ!
Мою подпись отдам другому кандидату, КРОМЕ одного!
Если ПИКЕТОВ НЕ БУДЕТ ни от кого, то Я возьму булку и БУДУ КОРМИТЬ ГОЛУБЕЙ!
ОТСТУПАТЬ НЕКУДА!
С ВЕРОЙ В ВАС, БЕЛАРУСЬ!»