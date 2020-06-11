Андрей Шарендо: Пришло время проявить взаимную солидарность народа и кандидатов протеста 11.06.2020, 13:44

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Андрей Шарендо

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

У нас есть обязанности друг перед другом.

Сегодня возможный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ее инициативная группа не будет проводить сбор подписей в столице и областных городах, так как она опасается провокаций. Также сотрудники ДФР пришли с обыском в головной офис «Белгазпромбанка», который до выдвижения в президенты Беларуси возглавлял Виктор Бабарико. Заведены уголовные дела на сотрудников банка, проходят обыски у людей, связанных с потенциальным кандидатом в президенты.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо прокомментировал ситуацию для Charter97.org:

- У «Саши 3 процента» случилась истерика. Он понимает, что в ситуации честных выборов он проиграет любому альтернативному кандидату. Выше 3% его рейтинг уже просто не может подняться - только ниже.

Поэтому он хочет оставить только удобных для себя «кандидатов». Сейчас контора пишет липовые дела, чтобы хоть как-то в их понимании сдержать массовое протестное движение. А движение началось настолько мощное, что люди готовы бороться на улицах за свое право на свободные выборы.

Виктор Бабарико провел за это время колоссальную работу, собрано почти 300 тысяч подписей. То есть 300 тысяч человек связало с ним свои надежды на перемены. И сейчас надо понимать, что у них возникла взаимная ответственность и в этой ситуации они должны друг друга поддержать. Сегодня мы должны быть готовы высказать солидарность с кандидатами протеста, и одна из форм этой солидарности - выход на улицы.

А альтернативным кандидатам - Виктору Бабарико, и Валерию Цепкало, и Светлане Тихановской - нужно при любых попытках властей давить на них должны направить все силы на организацию мирных протестов, чтобы добиваться свободных выборов.