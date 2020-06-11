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Johnson & Johnson начинает тестировать на людях вакцину от коронавируса

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  • 11.06.2020, 13:55
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Johnson & Johnson начинает тестировать на людях вакцину от коронавируса
Фото: Reuters

Исследование будет проходить в США и Бельгии.

Компания Johnson & Johnson ускорила начало первого тестирования на людях вакцины от COVID-19. Первоначально планировалось начать его в сентябре, но теперь эту дату перенесли на вторую половину июля, говорится на сайте компании.

В тестировании примут участие 1045 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Исследование будет проходить в США и Бельгии.

Если исследования пройдут удачно и покажут, что вакцина безопасна и эффективна, компания будет поставлять более 1 млрд доз по всему миру в течение 2021 года.

Johnson & Johnson – американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

15 мая американский президент Дональд Трамп говорил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года.

19 мая в США заявили об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях.


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