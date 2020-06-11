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Виктор Бабарико проводит экстренную пресс-конференцию (Видео, онлайн)

  • 11.06.2020, 14:18
  • 3,094
Виктор Бабарико проводит экстренную пресс-конференцию (Видео, онлайн)
Виктор Бабарико
Фото: belgazprombank.by

Возможный кандидат в президенты рассказывает подробности дела против сотрудников «Белгазпромбанка»

Возможный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико проводит экстренную пресс-конференцию, где выступил с заявлением по делу против сотрудников «Белгазпромбанка». Сейчас он отвечает на вопросы журналистов.

Накануне потенциальный кандидат в президенты заявил:

«Cамая большая ошибка в действиях этой власти состоит в том, что они не понимают: той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует. Беларусь проснулась. Я хочу сказать, что новая Беларусь сметет остатки старого режима. Мы сильная и свободная страна, мы народ победитель».


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