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Ученые обнаружили активную вулканическую зону в центре Европы

  • 11.06.2020, 14:28
Ученые обнаружили активную вулканическую зону в центре Европы
Фото: Dominik Ketz

Где она находится?

Ученым в ходе исследования удалось обнаружить признаки активного вулканизма рядом с наиболее густонаселенными районами Европы. Специалисты в рамках работы анализировали незначительные колебания поверхности Земли, спровоцировать которые мог поднимающийся раскаленный мантийный поток, известный также как плюм, сообщает lenta.ua.

Отмечена нетипичная активность в районе Айфель, находящемся между несколькими городами в Западной и Центральной Германии. Он славится своими древними вулканическими структурами, включая кратеры, называемые «маарами». Исследования подтвердили, что порядка 13 тысяч лет назад там имело место серьезное извержение, которое можно сопоставить с последствиями «активизации» Пинатубо в 1991 году. В конечном итоге образовалось озеро Лаахер-Зее. Ряд экспертов допускают, что питавший упомянутую вулканическую активность мантийный шлейф по-прежнему существует, раскинувшись на 400 км вглубь породы. В то же время ученым не удавалось оценить его «жизнеспособность».

Авторы новой работы решили изучить данные от значительного числа коммерческих и государственных GPS-антенн, установленных в Западной Европе, что позволило составить более точную карту, содержащую сведения о деформации земной коры. В итоге область Айфеля стала единственной, где интенсивность движения грунта оказалась более существенной, чем предполагалось.

Эксперты полагают, что указанная зона все еще сейсмически активная. Это подразумевает, что в долгосрочной перспективе жители находящихся поблизости регионов, рискуют столкнуться с природными катастрофами. В то же время пока ничто не указывает на вероятность извержения в обозримом будущем.


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