Коронавирус добрался до исполкома в Копыле 11.06.2020, 14:29

2,479

Фото: kopyl.by

Заражение распространяется среди чиновников райцентра.

Новые очаги коронавируса в Копыле. Заражение распространяется по райисполкому и учебным заведениям, сообщает телеграм-канал "Баста!"

"Заместитель председателя Копыльского райисполкома по строительству на больничном с подозрением на Covid-19. Сегодня распустили летний спортивный лагерь из-за того, что учительница с положительным диагнозом продолжала ходить на работу", - пишет житель города.

"В Копыльском райисполкоме есть зараженные коронавирусом и контакты первого уровня. Уже несколько раз приезжала санстанция, проводили обработку. Введен карантин", - сообщает сотрудник райисполкома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.