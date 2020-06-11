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Коронавирус добрался до исполкома в Копыле

  • 11.06.2020, 14:29
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Коронавирус добрался до исполкома в Копыле
Фото: kopyl.by

Заражение распространяется среди чиновников райцентра.

Новые очаги коронавируса в Копыле. Заражение распространяется по райисполкому и учебным заведениям, сообщает телеграм-канал "Баста!"

"Заместитель председателя Копыльского райисполкома по строительству на больничном с подозрением на Covid-19. Сегодня распустили летний спортивный лагерь из-за того, что учительница с положительным диагнозом продолжала ходить на работу", - пишет житель города.

"В Копыльском райисполкоме есть зараженные коронавирусом и контакты первого уровня. Уже несколько раз приезжала санстанция, проводили обработку. Введен карантин", - сообщает сотрудник райисполкома.

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