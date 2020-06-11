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В Беларуси отменили 14-дневный карантин из-за COVID-19 после посещения многих европейских стран

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  • 11.06.2020, 14:42
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В Беларуси отменили 14-дневный карантин из-за COVID-19 после посещения многих европейских стран

Однако иностранцы, приезжающие в Беларусь, должны иметь отрицательный результат ПЦР.

В Беларуси сократили список стран, после посещения которых надо 14 дней быть в самоизоляции из-за COVID-19, пишет Telegram-канал Минздрава.

Из списка, определенного постановлением Совета министров от 25 марта 2020 № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», исключены Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Китай.

Люди, приехавшие из этих стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Беларусь. Ранее это делать было нужно.

При этом иностранцы, приезжающие в Беларусь, обязаны иметь при пересечении границы отрицательный результат ПЦР — исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы.


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