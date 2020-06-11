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Путин отказался выходить из бункера

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  • 11.06.2020, 15:10
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Путин отказался выходить из бункера
ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV / AP

Глава Кремля продлил для себя режим самоизоляции, несмотря на его отмену в Москве.

Президент России Владимир Путин продолжает ограничивать очные контакты, несмотря на отмену режима самоизоляции в Москве. Об этом в ходе брифинга в четверг рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет finanz.ru.

По его словам, президент использует видеоконференции для общения с подчиненными и какой-то конкретной даты, когда он вернется к обычной работе, пока нет. «Будет зависеть от его решения», - сообщил Песков, добавив, что «это время не за горами».

«Какие-то элементы нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, с точки зрения быстроты организации таких встреч, они могут быть частично как-то использованы на различных уровнях в дальнейшем», - сказал Песков, подчеркнув, что формат видеоконференций «помогает в оптимизации процесса работы», поскольку «позволяет быстро собрать всех участников, в том числе из регионов, не вызывая их в Москву» (цитаты по «Интерфаксу).

Путин и работает в Ново-Огарево, попасть к президенту без тестирования на коронавирус невозможно, рассказывал Песков в конце апреля.

Он подчеркивал, что слухи о том, что президент якобы где-то «укрылся», в частности, «в каком-то бункере» не имеют «никакого отношения к реальности».

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене коронавирусных ограничений в Москве с 9 июня, хотя сам был настроен оставлять их в силе - решение было принято по «просьбе с самого верха», откуда Собянина попросили поторопиться из-за назначенного на 1 июля голосования по поправкам в Конституцию, рассказали «Медузе» источники, близкие к мэрии и администрации президента.

По словам одного из них Путин лично говорил с Собяниным 6-7 июня после заседания СовБеза, где был отмечен рост протестных настроений, который социологи связали с усталостью от режима изоляции.

«Для Кремля это сейчас приоритет. Ко дню голосования люди уже должны более-менее оттаять, отойти от карантина, а не голосовать сразу после снятия ограничений в озлобленном состоянии», - рассказал источник, близкий к политическому блоку мэрии.


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