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Выпускник на линейке в минской гимназии: 9 августа в нашей стране произойдут долгожданные перемены

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  • 11.06.2020, 15:21
  • 10,449
Выпускник на линейке в минской гимназии: 9 августа в нашей стране произойдут долгожданные перемены
Архивное Фото: tut.by

Молодой человек вызвал бурю эмоций у своих одноклассников.

Выпускник на линейке в минской гимназии №192 заявил 9 августа в нашей любимой стране произойдут долгожданные перемены, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Молодой человек закончил речь лозунгом «Жыве Беларусь!» под аплодисменты и крики одобрения своих сверстников.

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