Опрос: за кого проголосовали бы украинцы на президентских выборах 4 11.06.2020, 15:24

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Стали известны электоральные предпочтения граждан Украины.

Если бы выборы президента Украины прошли в конце мая – начале июня, то нынешний президент Владимир Зеленский получил бы 37,6% голосов тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованные 11 июня, пишет "Гордон".

На втором месте в списке оказался бы пятый президент и лидер фракции "Европейская солидарность" Петро Порошенко с результатом 16,2%, на третьем – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (13,2%).

Лидера фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко поддержали бы 8,7% избирателей, главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 6,8%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 4,4%, главу Радикальной партии Олега Ляшко – 4,4%, нардепа из фракции "Голос" Святослава Вакарчука – 3%, а экс-нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула – 2%.