Дмитрий Щигельский: Десять психиатров подтвердили диагноз Лукашенко 11 11.06.2020, 15:24

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ДМИТРИЙ ЩИГЕЛЬСКИЙ

Известный врач еще раз рассказал о психическом здоровье «Саши три процента».

Об этом заявил в интервью «Белсату» известный в Беларуси врач Дмитрий Щигельский, впервые поставивший Лукашенко диагноз «мозаичная психопатия»:

- Ничего нового в поведении Лукашенко я не вижу, да и не только я. За последний год я разговаривал на эту тему с десятью белорусскими психиатрами. Часть из них остается в Беларуси, часть работает за границей. Все они согласились с диганозом (мозаичная психопатия — прим.). Есть вопросы, как точно охаректиризовать диагноз, тот или другой тип, но по существу то, что влияет на действительность, на поведение и характер — никаких изменений нет.