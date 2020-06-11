Литва планирует оплачивать туристам каждую третью ночь в гостиницах 11.06.2020, 15:43

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Такая мера является уникальной в Европе.

Правительство Литвы разрабатывает новую меру для поддержки туристического сектора: иностранным туристам не придется платить за каждые третьи сутки в гостинице — государство будет компенсировать отелям соответствующие расходы, передает rus.err.ee.

По оценке литовского минэкономики, такая мера является уникальной в Европе и должна дополнительно привлечь в страну не менее 10 000 туристов.

Ассоциация отелей и ресторанов Литвы приветствовала инициативу правительства. Но в то же время там посчитали, что для смягчения последствий кризиса в туристическом секторе такая мера сама по себе будет недостаточной.