закрыть
11 июня 2020, четверг, 17:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва планирует оплачивать туристам каждую третью ночь в гостиницах

  • 11.06.2020, 15:43
  • 1,971
Литва планирует оплачивать туристам каждую третью ночь в гостиницах
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Такая мера является уникальной в Европе.

Правительство Литвы разрабатывает новую меру для поддержки туристического сектора: иностранным туристам не придется платить за каждые третьи сутки в гостинице — государство будет компенсировать отелям соответствующие расходы, передает rus.err.ee.

По оценке литовского минэкономики, такая мера является уникальной в Европе и должна дополнительно привлечь в страну не менее 10 000 туристов.

Ассоциация отелей и ресторанов Литвы приветствовала инициативу правительства. Но в то же время там посчитали, что для смягчения последствий кризиса в туристическом секторе такая мера сама по себе будет недостаточной.


популярное за неделю

Мнение

Допрыгаться до Гааги или Нюрнберга
Допрыгаться до Гааги или Нюрнберга Владимир Халип
Шанс выйти из Зазеркалья
Шанс выйти из Зазеркалья Евгений Липкович
Закон жизни империй — за расцветом всегда наступает распад
Закон жизни империй — за расцветом всегда наступает распад Леонид Невзлин
Беларусь уже не будет прежней
Беларусь уже не будет прежней Геннадий Федынич