Археологи нашли самый старый театр Лондона 11.06.2020, 15:48

2,480

Он был построен в 1567 году.

Он считается самым первым театром в Лондоне. Само здание археологи нашли еще в прошлом году, но доказать, что это именно «Красный лев» они смогли лишь недавно. Информация о находке была опубликована агентством Би-би-си, пишет «Хайтек».

Находка была обнаружена года назад в историческом районе Лондона Уайтчепел. По словам археологов, здание им удалось найти, однако доказать, что это именно «Красный лев», они смогли недавно: главным аргументом были размеры стены, они соответствуют упомянутым в юридических документах размерам театра. Кроме этого, сама структура залов характерна для лондонских театров XVI века.

«Красный лев» был первым зданием, которое специально построили для театральных постановок. На месте раскопок археологи нашли сцену, многоуровневый зал и посуду с монетами, она служила кассой, куда складывали деньги за входной билет.

Театр перестал работать спустя десять лет после открытия. Его владелец, Джон Брейн, построил для постановок новое здание, более крупное. На месте «Красного льва» появилась арена для собачьих боев: во время раскопок археологи нашли кости животных, которые хорошо сохранились.

В средние века театральные постановки устраивали на постоялых дворах, в университетах, однако специально отведенных для этого мест не было. «Красный лев» стал первым театром на территории Лондона.