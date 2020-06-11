В компании «Кампари» тоже обыск 6 11.06.2020, 15:54

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Директор компании — в инициативной группе Бабарико.

В офисе компании «Кампари» тоже обыск. Эту информацию tut.by подтвердил директор Анатолий Булава, он входит в инициативную группу претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико.

— У вас обыск проходит?

— Да, здесь, — подтвердил директор компании Анатолий Булава.

Рассказать что-то более подробно он не смог. Однако в компании рассказали, что обыск у них сотрудники ДФР проводят с 8.45 утра. С обыском пришли три человека.

— Мы ничего не знаем, обыск в кабинете директора, у главного бухгалтера, в бухгалтерии. Обыск происходит в присутствии директора, главного бухгалтера и юриста.

ООО «Кампари» занимается производством средств гигиены. Речь идет про следующие торговые марки: Meggi, Meggi Home, Meggi Care, Softex, Fresh&White.

Напомним, обыск также идет в Белгазпромбанке, в компании «ПриватЛизинг», которую Лукашенко связал с альтернативным претендентом в президенты, в страховой компании «Кентавр».