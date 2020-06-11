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«Многие врачи сами болеют, но продолжают работать, так как замены нет»

  • 11.06.2020, 16:02
  • 1,722
«Многие врачи сами болеют, но продолжают работать, так как замены нет»
Иллюстрационное фото svaboda.org

Растет количество случаев COVID-19 в Старых Дорогах Минской области.

Об этом сообщает Telegram-канал "Баста!". У входа в Центральную районную больницу в Старых Дорогах – постоянные очереди.

"Стародорожская ЦРБ, - пишет читатель. - Это очередь в кабинет приема пациентов с температурой и подозрением на "ковид". Очередь на фото не вся, человек 5 по машинам сидят, и человек 10 дальше стоят, под деревом.

Количество выявленных зараженных только растет. Врачи делают все, что могут, работа организована в 2 смены, доплат, разумеется, нет. Многие врачи сами болеют, но продолжают работать, так как замены нет".

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