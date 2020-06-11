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Правозащитник предложил ЦИК снять Лукашенко с выборов

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  • 11.06.2020, 16:09
  • 7,907
Правозащитник предложил ЦИК снять Лукашенко с выборов
Павел Левинов
Фото: «Радыё Свабода»

Заявления правителя не позволяют ему выдвигаться в президенты Беларуси.

Как сообщает «Витебская весна», правозащитник Павел Левинов обратился к председателю ЦИК по выборам Лидии Ермошиной с просьбой отказать Лукашенко в регистрации в качестве кандидата на президентство на основании того, что он публично выражает угрозы жизни простых избирателей. Правозащитник попросил также Ермошину пожаловаться на него в Следственный комитет, пишет сайт ПЦ «Весна».

Обращение к Ермошиной Павел Левинов направил как простой избиратель. Он упомянул, как председатель ЦИК по выборам сообщила, что обратилась в Следственный комитет по поводу размещения в пунктах сбора подписей плакатов со словами «борщеварка» и «прихлопнуть», которые будто несут угрозу ее жизни.

Однако Ермошина не увидела в действиях Лукашенко ничего незаконного.


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