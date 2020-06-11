Как борьба за чистый воздух открывает россиянам глаза 11.06.2020, 16:16

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Фото: RFE/RL

В борьбу с телевизором вступил не холодильник.

9 июня власти Архангельской области исключили мусорный полигон около станции Шиес из числа приоритетных инвестпроектов. Борьба местных жителей российского города против свалки московских отходов длилась год. «Мусорный» протест стал проявлением общего недовольства властью, и люди, сражающиеся за свое право на чистый воздух, теперь как никогда видят связь между несменяемостью власти и проблемами страны и пойдут голосовать против обнуления сроков Владимира Путина, пишет российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков для The Insider.

Все можно подделать: деньги, улики, результаты голосования… А вот запах – нельзя. Как ни старался тот же губернатор Воробьев, опрыскивая свалки духами с грузовиков-аэрозолей, непобедимый запах мусора все равно продолжал отравлять воздух на многие километры вокруг. И продолжает: тлетворный, разъедающий любой рейтинг. Принюхайтесь: именно так, сладко-тошнотворно, пахнет захватившая власть в стране группа бизнесменов. А попросту – мусорная мафия. И первыми с ней, с организованным, хорошо вооруженным, ощерившимся Росгвардией государством, научились бороться именно ее жертвы. Те люди, под окном у которых устраивают свалку. Сколько лет оппозиция на разные голоса призывала граждан опомниться, открыть глаза, прочитать расследования о коррупции, ужаснуться самому гуманному суду, посчитать деньги у себя в кошельке – тщетно. Граждане проснулись сами в тот момент, когда государство решило сгрузить у них под окнами тонны мусора. В борьбу с телевизором вступил не холодильник, а мусорный бак.

Где находится Шиес, теперь знает вся страна. А вот заявление его защитников, архангелогородцев, еще от 13 марта: «Призываем приходить на участки 22 апреля и голосовать против поправок!» Пока страна всхрапывала, почесывалась, обсуждала, надо ли сохранять память предков и что там с грамматикой, в Архангельске все уже поняли. Люди, тесно познакомившиеся с государством, не отвлекались на чушь, а видели главное: «...что это лишь бездарно придуманный сценарий, чтобы привести Россию к диктатуре».

А ведь начиналось все всего лишь с мусора из Москвы, казалось бы, где тут политика. Где политика в том, что сын генпрокурора, а сейчас полпред Путина в СКФО хочет заградить подмосковный лес в Ликино-Дулево гигантской свалкой? Люди поняли, что между ней и обнуленцем есть прямая связь: «Мы, ваши соотечественники Орехово-Зуевского района, противники бездарной мусорной реформы, вынужденные уже больше года беспрерывно отстаивать наше право на безопасную окружающую среду, просим вас не допустить государственного переворота в России!»

Когда мы последний раз видели такие обращения? Когда последний раз даже оппозиция в России отваживалась помянуть добрым словом ошельмованного пропагандой политика? Но вот, из того же обращения: «Не называя имен — в одной стране сильной рукой за 5 лет была практически полностью уничтожена мафия. А у нас то и дело всплывают новости о том, как живется в камере «люкс» очередному боссу преступного мира». Пропаганда сходит с России как грязь с тела под душем. И оказывается, что россиянам совершенно неважно, чей Крым, если их собственный дом уничтожают именно в этот момент. Снова процитирую обращение из Ликина-Дулева (какое милое, уютное, исконное название): «Мы не желаем видеть свою Родину в роли сырьевого придатка Запада и Востока, переименованного в «энергетическую сверхдержаву»! Поправки в Конституцию грозят лишить нас с вами последнего способа поменять больную «голову» на здоровую — при помощи обнуления президентских сроков и других мер, направленных на узурпацию власти нынешней верхушкой».

Это пишут не оппозиционные политики, а люди, сражающиеся за свою землю. Люди, которым мусор, отстаивающий мусор, прошлым летом ломал руки и позвоночники, бросал на землю, сажал в клетки. «Мы голосуем «против»! И призываем сделать так же и вас, граждане России! Против пыли в глаза народу ради сохранения собственной власти! Против нахального перекраивания основного закона страны! Против слабой головы над сильной рукой!»

Лучше не скажешь. И власть идет на попятный. Она уже отползла из Шиеса: свалка там 3 июня исключена из списка региональных инвестпроектов. Людям некуда отступать: это их дома, их земля, та самая, которой «вершка не отдадим». И, столкнувшись с этой последней решимостью, государство отступает, втягивает обратно своих «космонавтов», еще недавно так смело бивших людей на улицах. Потому что протесты против подделки выборов или повышения пенсионного возраста – это одно, можно приспособиться и выжить. А отравление мусором с доставкой на дом – совсем другое. Сейчас глаза будут открываться все шире, по всей стране. Воровать с доходов уже нельзя, они кончились. Поэтому воровать будут, убивая людей: отравляя воду и воздух, разоряя, выгоняя из домов. И именно так в Россию и придет свобода: она станет сражением за жизнь – свою и своих детей.

Конечно, лучше было бы, если бы режим скончался раньше, как-нибудь сам – но не получится. Выборов почти не осталось, разрешенных митингов тоже. Поэтому – до предела, до последней точки, а дальше пружина разожмется и отправит мусорную власть далеко, на свалку истории, где ей давно уже уготовано ее законное место.