Кум Путина Виктор Медведчук стал совладельцем украинских телеканалов «1+1» и «2+2» 1 11.06.2020, 16:37

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Виктор Медведчук

Фото: РИА «Новости»

Свою долю в медиа ему продал бизнесмен Игорь Суркис.

Кум президента РФ Путина, нардеп от украинской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук указал в декларации компанию-фигуранта в структуре собственности ООО «Телерадиокомпания Студия 1+1», сообщают «Схемы: коррупция в деталях», пишет «Новое время».

Согласно информации, которую указал Медведчук в своей имущественной декларации, его жена Оксана Марченко — конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО Телерадиокомпания «Студия 1+1», сказано в сообщении о структуре собственности на сайте канала «1+1» по состоянию на 2 марта 2020 года. В этом же сообщении указано, что эту компанию контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Медведчука.

На сайте канала указано, что другой крупный совладелец «1+1» — олигарх Игорь Коломойский.

Кроме того, кипрская фирма, задекларированная Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, «2+2» (ООО «Гравис-Кино»). По ряду компаний, она контролирует здесь долю размером 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала, опубликованном 16 марта.

Однако, как и в случае с «1+1», на официальном сайте телеканала «2+2» указано, что компанию Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Суркис, но нет данных о причастности к ней Медведчука.

В структуре собственности другого телеканала, входящего в группу, «Плюсплюс» (ООО «УнианТВ»), Bolvik Ventures не фигурирует. Телеканал ТЕТ (ЗАО ТК ТЕТ) структуру собственности не обнародовал.

Коломойский, комментируя долю семьи Медведчуков в структуре «Студии 1+1», заявил, что для него это новость.

«Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?», — сказал бизнесмен.

Отвечая на вопрос, комфортно ли ему быть партнером семьи Медведчуков, Коломойский сказал:

«А мне какая разница? Он не единственный владелец. Зачем обсуждать — комфортно ли не комфортно, если это от меня не зависит? Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего… Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркиса. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении — это уже другой вопрос», — сказал он.

Напомним, что в 2019 году владельцем телеканала ZIK стал нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, которого связывают с Медведчуком.

Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Украина, NewsOne и Zik.