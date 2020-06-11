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Выпускник, крикнувший «Жыве Беларусь!» на линейке: Надеюсь на поддержку людей

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  • 11.06.2020, 16:55
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Выпускник, крикнувший «Жыве Беларусь!» на линейке: Надеюсь на поддержку людей
Владислав Римашевский
Фото: instagram.com/vlad_rymashevskiy

Владислав Римашевский рассказал, почему решил выступить перед выпускниками.

«Мы все искренне надеемся, что 9 августа в нашей любимой стране произойдут долгожданные изменения. <…> Жыве Беларусь!» — с такими словами свою речь выпускника закончил Владислав Римашевский. Вчера парень получил аттестат в гимназии № 192 города Минска, а видео с эмоциональным выступлением разошлось по всем соцсетям. Журналисты tut.by связались с Владом, чтобы узнать, что это вообще было.

По словам Влада, это был не экспромт, а продуманная акция вместе с папой:

— На выпускном, который прошел вчера, нам предложили рассказать стишок. У меня появилась идея, что можно выйти и сразу после выступления призвать молодежь к выражению активной позиции, которой от граждан в последние 26 лет видно не было. С папой мы понимали: надо что-то сделать. Знали, что поднимется резонанс: вот даже вы сейчас звоните.

Мама в подготовке «перфоманса», как признался Влад, не участвовала.

— Она у меня политикой не интересуется и даже, когда я пришел домой, очень сильно меня отгругала. Мама в эти дела вообще не лезет. А папа очень сильно поддерживал. Это было сделано с его помощью.

Вместе с отцом Влад и готовил речь. Правда, в момент выступления парень перенервничал и план немного изменился.

— Это мой первый опыт выступления на сцене, если можно так сказать. И ту речь, которую мы написали, я почти полностью забыл. Разволновался и пришлось все говорить своими словами. Получилось, что сказал более-менее нормально, — смеется Влад.

Такой вывод выпускник сделал из отклика: сейчас ему пишут и «ВКонтакте», и в Telegram, и в Instagram.

— Пишут, кстати, еще из БРСМ люди. Вот девушка сейчас задает мне вопросы, сколько мне заплатили за выступление. Смешно, — вздыхает парень.

Пока, как отмечает Влад, непонятно что его ждет и чем это закончится:

— Надеюсь на поддержку людей. И на то, что все у нас будет «добра».


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