закрыть
11 июня 2020, четверг, 17:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЕС хочет разрешить въезд студентов даже из тех стран, для которых не откроют границы

  • 11.06.2020, 17:11
ЕС хочет разрешить въезд студентов даже из тех стран, для которых не откроют границы

Это произойдет с 1 июля.

Еврокомиссия предлагает с 1 июля разрешить въезд для студентов, обучающихся в ЕС, даже если для их стран ограничения сохраняются.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном пресс-релизе Еврокомиссии.

Еврокомиссия предлагает с 1 июля разрешить въезд для студентов из третьих стран, которые учатся в ЕС, а также высококвалифицированных работников - даже если их страны не войдут в список тех, для которых ограничения будут сняты в первую очередь.

"Для стран, для которых ограничения сохранятся, страны-члены должны сделать исключение для тех, кто едет на учебу, а также высококвалифицированных работников, не являющихся гражданами ЕС, если их трудоустройство экономически необходимо, и работа не может быть отсрочена и не может выполняться из-за рубежа", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Кроме того, ограничения должны быть сняты для граждан ЕС и стран Шенгенской зоны, а также граждан третьих стран, имеющих вид на жительство, и членов их семей - независимо от того, возвращаются ли они домой, как это есть в настоящее время.


популярное за неделю

Мнение

Допрыгаться до Гааги или Нюрнберга
Допрыгаться до Гааги или Нюрнберга Владимир Халип
Шанс выйти из Зазеркалья
Шанс выйти из Зазеркалья Евгений Липкович
Закон жизни империй — за расцветом всегда наступает распад
Закон жизни империй — за расцветом всегда наступает распад Леонид Невзлин
Беларусь уже не будет прежней
Беларусь уже не будет прежней Геннадий Федынич