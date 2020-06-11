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Оптимисты или пессимисты?

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  • Владимир Фесенко
  • 11.06.2020, 17:47
  • 2,593
Оптимисты или пессимисты?

Что украинцы думают об Украине и ее власти.

Оптимистов и пессимистов в Украине примерно поровну, хотя вторых чуть больше — 40,9%, оптимистов — 39,1%.

Ниже — более подробный анализ данных опроса КМИС, проведенного в конце апреля текущего года, в той его части, которая касается оценок социально-политической ситуации в стране и ценностных ориентаций. Для таких оценок социологи предлагали респондентам выбирать между двумя противоположными утверждениями.

Для оценки уровня оптимизма/пессимизма респондентам предлагали выбрать из следующих пар ответов:

1) «Украина может и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну» (такой вариант выбрали 47,3% опрошенных) и «страна стагнирует, не развивается, жизнь становится более невыносимой» (46%);

2) «Украина как страна сшивается, идет путем объединения» (40,8%) и «Украина как страна разваливается, идет к расколу» (46,1%).

Тревожный симптом для команды Зе — относительное преобладание тех, кто видит тенденцию развала и распада страны. Тревожно и то, что такие настроения характерны для более половины опрошенных в русскоязычных регионах страны. Это означает и недостаточную эффективность политики внутреннего сшивания страны, для чего мало только объединительных призывов президента Владимира Зеленского, необходимы системные и комплексные действия по «сшиванию» страны. Косвенно, на мой взгляд, это и реакция на некоторое ослабление центральной власти.

Оптимистов и пессимистов у нас примерно поровну, хотя вторых чуть больше — 40,9%, оптимистов — 39,1% (полные оптимисты — 32,2%, частичные — 6,9%). 20% соединяют в своих оценках пессимизм и оптимизм. Самые пессимистичные настроения, по понятным причинам, на Донбассе. Доминируют пессимистичные настроения и в русскоязычных регионах. Оптимизм относительно преобладает в центральных регионах страны. А вот пессимистов меньше всего на западе страны. В западных регионах существенно больше тех, кто соединяет пессимистичные и оптимистичные оценки.

Самый оптимистичный электорат у Владимира Зеленского — так настроены почти 60% его сторонников (51% - полные оптимисты, 8,6% - частичные). И это неудивительно. Сторонники действующего президента должны быть более оптимистичны.

Вторая причина преобладания оптимистичных настроений в электорате Зеленского связана с тем, что среди его избирателей больше молодежи, а молодые люди всегда настроены оптимистичнее, чем пожилые.

Самый пессимистичный электорат у Медведчука (более 80%), и вообще у ОПЗЖ, на втором месте по пессимизму — сторонники Юрия Бойко. На третьем месте — приверженцы Юлии Тимошенко. Самый сбалансированный по оптимизму/пессимизму электорат у Петра Порошенко, но это отражение настроений в западных и центральных регионах страны.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»


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