закрыть
11 июня 2020, четверг, 19:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Командир его уничтожал»: в Витебске хоронят майора из части в Заслоново

5
  • 11.06.2020, 18:09
  • 8,618
«Командир его уничтожал»: в Витебске хоронят майора из части в Заслоново
Игорь С., ещё старший лейтенант
фото: euroradio.fm

Министерство обороны считает произошедшее суицидом.

Сегодня в Витебске хоронят майора Игоря С., которого нашли мертвым во вторник 9 июня. Про это Еврорадио рассказала его жена Оксана. Министерство обороны считает произошедшее суицидом. Жена погибшего видит проблему в атмосфере на работе погибшего мужа:

“Мой муж был спокойным человеком, он работал и старался как мог. Но я могу сказать, что командир над ним издевался и морально его унижал, всячески его уничтожал. И на него нет управы”, — рассказала Оксана.

По неофициальной информации, офицера нашли в Заслоново Лепельского района во вторник, 9 июня. 32-летний майор Игорь С. был начальником службы РАВ 19-й отдельной механизированной бригады. Его нашли с огнестрельным ранением, сделанным из собственного табельного оружия.

В 2010 году Игорь С. окончил Военную академию по специальности “Специалист по управлению мотострелковыми подразделениями”. Был распределен командиром взвода в 37‑ю гвардейскую отдельную механизированную бригаду. В 2011 году офицера перевели в Заслоново. Там его назначили командиром мотострелкового взвода 19‑й гвардейской отдельной механизированной бригады.

Игорь С. с женой Оксаной
фото: euroradio.fm

популярное за неделю

Мнение

Новая Беларусь сметет остатки старого режима
Новая Беларусь сметет остатки старого режима Виктор Бабарико
Допрыгаться до Гааги или Нюрнберга
Допрыгаться до Гааги или Нюрнберга Владимир Халип
Шанс выйти из Зазеркалья
Шанс выйти из Зазеркалья Евгений Липкович
Закон жизни империй — за расцветом всегда наступает распад
Закон жизни империй — за расцветом всегда наступает распад Леонид Невзлин