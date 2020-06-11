«Командир его уничтожал»: в Витебске хоронят майора из части в Заслоново 5 11.06.2020, 18:09

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Игорь С., ещё старший лейтенант

фото: euroradio.fm

Министерство обороны считает произошедшее суицидом.

Сегодня в Витебске хоронят майора Игоря С., которого нашли мертвым во вторник 9 июня. Про это Еврорадио рассказала его жена Оксана. Министерство обороны считает произошедшее суицидом. Жена погибшего видит проблему в атмосфере на работе погибшего мужа:

“Мой муж был спокойным человеком, он работал и старался как мог. Но я могу сказать, что командир над ним издевался и морально его унижал, всячески его уничтожал. И на него нет управы”, — рассказала Оксана.

По неофициальной информации, офицера нашли в Заслоново Лепельского района во вторник, 9 июня. 32-летний майор Игорь С. был начальником службы РАВ 19-й отдельной механизированной бригады. Его нашли с огнестрельным ранением, сделанным из собственного табельного оружия.

В 2010 году Игорь С. окончил Военную академию по специальности “Специалист по управлению мотострелковыми подразделениями”. Был распределен командиром взвода в 37‑ю гвардейскую отдельную механизированную бригаду. В 2011 году офицера перевели в Заслоново. Там его назначили командиром мотострелкового взвода 19‑й гвардейской отдельной механизированной бригады.