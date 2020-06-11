В Беларуси резкий рост тяжелых пневмоний 1 11.06.2020, 18:42

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иллюстрационное Фото

Рост тяжелых пневмоний начал наблюдаться примерно с 8 июня.

В Минске и Минской области с понедельника после определенного спада выросло количество тяжелых пневмоний. Одной из причин этого может быть погода.

Рост тяжелых пневмоний начал наблюдаться примерно с 8 июня, рассказал в комментарии belsat.eu врач, работающий в одной из больниц Минской области и пожелавший остаться анонимным.

«У большей половины – 50-60% – поражение легких. И среди них где-то для 70% нужен кислород», – рассказал врач.

По его словам, сейчас также много выписывают тех пациентов, которых госпитализировали раньше, «но на их места сразу же попадают новые».

По мнению доктора, такой рост пневмоний может быть связан с жаркой погодой, в результате чего пациентам трудно дышать и растет зона поражения легких.

«Или люди просто расслабились и не ходят ни в масках, ни в респираторах. Можно посмотреть вокруг в магазинах или на улице, и чаще всего из десятков только один-два в маске или в респираторах», – отметил собеседник.

Он также подчеркнул, что 99% тех, кто попадает в стационар с пневмониями, не были ранее привиты от гриппа. У всех госпитализированных обнаруживается коронавирус.

«Сейчас у нас, согласно постановлению, если есть у человека КТ-картина COVID-19, двустороннее поражение или клинические проявления (температура, кашель, слабость, одышка), когда падает сатурация кислорода, тогда мы вправе без наличия мазков или экспресс-теста ставить коронавирусную инфекцию таким пациентам. А уже потом через пять дней мы делаем экспресс-тест и смотрим, были ли найдены антитела или нет. Если не было, мы делаем еще один тест. И, если нет, мы не ставим коронавирусную инфекцию, а ставим пневмонию, но таких пока не было», – говорит медик.

Жара вскоре спадет

Поскольку жаркая погода может быть причиной тяжелого протекания коронавирусных пневмоний, мы решили узнать, как долго еще продлится жара.

Как отметил в комментарии belsat.eu начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский, такая жаркая погода продлится недолго. Еще в пятницу, 12 июня, максимальная температура по стране достигнет +28..+ 34°С.

«Но в тоже время по северу страны за холодным фронтом температура будет немножко ниже: +24..+27°С. Также ожидаются дожди завтра на большей части территории страны. В субботу, 13 июня, потихоньку, по мере помещения атмосферного фронта на юг, жаркий воздух также будет смещаться на юг и на территорию Украины, поэтому постепенно жара будет ослабевать», – добавил специалист.

В результате уже в субботу на большей части территории температура составит +19..+26°С, и только в южных районах будет до +27°С.

Начало следующей недели прогнозируется довольно теплым, но уже без жары в +30°С. Ночью будет +11..+18°С, днем — +20..+26°С, на Гомельщине – до + 29°С.

«Для середины июня это те значения, которые соответствуют средним многолетним значениям. Уже не жарко, но еще довольно тепло. Единственное, что в выходные на севере будет прохладнее», – отметил Александр Беганский.

Что касается следующих месяцев, то, по словам собеседника, в этом году долгосрочные прогнозы не имеют высокой точности. Но, подчеркнул он, жаркие дни следует ожидать и в июле, и в августе, а, возможно, даже и в сентябре.