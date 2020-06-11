Виктор Бабарико: Либо мы сделаем нашу революцию надежды мирно, либо «Чаушеску» 14 11.06.2020, 19:01

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Фото: viktarbabarykaofficial/ Instagram

Беларусь уже стала другой.

Об этом претендент в кандидаты в президенты Виктор Бабарико заявил в интервью «Радыё Свабода».

- Я был председателем правления Белгазпромбанка 20 лет. Я живу в деревне, мой дом открыт. У меня никогда не было охраны. В моей жизни изменилось только одно: я осмелился принять участие в этой гонке.

Конечно, мы понимаем, что возможны и другие варианты.

«Страну никому не отдам» - но уже сейчас нечем кормить людей. Во что я верю и в чем убежден: после 11 мая Беларусь другая. Беларуси, которая была до 11 мая, вы не увидите. Она проснулась.

Либо мы как европейские люди, как самая мирная нация, сделаем нашу революцию надежды мирной, как это сделали в Чехии, во многих других странах, или - я очень не хочу этого - [вариант] «Чаушеску».

Но в Беларуси шансов не измениться нет. Вопрос времени. И это время - не пятилетка до следующих выборов. Я знаю только одно: Беларусь свою независимость не отдаст. Так что мне кажется, что в интересах всех - это просто провести честные выборы.

Я верю, что моих приверженцев более трех с половиной миллионов. Давайте проверим это на экзамене - вот и все. Просто проверим. Давайте проведем экзамен. Зачем убивать кого-то, чтобы провести экзамен?

Я занимаю эту позицию: я подал заявку на соискание определенной должности. Моя задача - представить свою программу и убедить, что я готов.

Может быть, кто-то думает, что нам нужен не менеджер, а правитель. Есть две концепции, и я в этом абсолютно убежден.

Есть лидер великого народа, которому временно предоставлена возможность представлять интересы этой нации. И есть пастух, у которого есть сторожевые собаки, и у которого есть овцы и бараны. Это две совершенно разные модели поведения.

Поэтому я думаю, что мы большая страна, которой нужен лидер на какое-то время. Мы не стадо. Если кто-то думает иначе - давайте спросим: мы люди или мы стадо? Я иду с посылом людям, что нужен лидер.