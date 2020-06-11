Ученые заметили активность гигантского вулкана под Германией 11.06.2020, 19:18

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фото: Популярная механика

Последнее извержение в Айфеле произошло 13 тысяч лет назад.

Геологи из Университета Невады и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявили о том, что считавшееся спящим вулканическое поле под плато Айфель в Германии, проявляет активность. Как сообщает "Популярная механика", ученые думают, что им удалось найти признаки подъема магмы к поверхности.

В ходе исследования ученые изучили данные станций GPS за последние 20 лет и обнаружили аномальные движения поверхности вблизи Айфеля. Интересно, что эта аномалия по площади превышает само вулканическое поле.

По словам геологов, поверхность поднимается примерно на миллиметр в год. Сам по себе подъем поверхности после последнего ледникового периода является нормальным явлением, однако такая скорость существенно превышает средние показатели за период позднего четвертичного периода, то есть за последние 500 тысяч — 1 миллион лет. И изменения такого масштаба наблюдаются исключительно в районе Айфеля.

Ученые полагают, что причиной этого движения является вулканическая активность, а именно – подъем магмы к поверхности. Это еще не значит, что здесь произойдет извержение в ближайшее время, но ученые будут внимательно наблюдать за геологическими процессами в этом регионе.

Последнее извержение в Айфеле произошло 13 тысяч лет назад. Тогда посередине Европы на несколько столетий образовалась гигантская "мертвая зона", на на длительное время нарушившая привычные коммуникации между племенами первобытных охотников и собирателей.