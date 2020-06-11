В пятницу в Беларуси будет до +34 градусов 11.06.2020, 19:26

Жара в стране не спадает.

12 июня в Беларуси будет переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Ночью местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — с грозами. Ночью и утром местами могут сгущаться непродолжительные туманы.

Ветер будет восточный, северо-восточный умеренный, при грозах — порывистый.

Ночью прогнозируется 15-21 со знаком "плюс". Днем потеплеет до +28...+ 34, по северу будет 24-27 выше нуля.