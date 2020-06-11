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В Конгрессе США предлагают ввести санкции против Медведчука

  • 11.06.2020, 19:31
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В Конгрессе США предлагают ввести санкции против Медведчука
Виктор Медведчук
Фото: РИА «Новости»

Кума Путина подозревают в пособничестве Кремлю.

В списке лиц, к которым представители Республиканской партии в Конгрессе США хотят применить "самые жесткие" санкции на ряду с Китаем, Россией и Ираном, есть кум президента РФ Владимира Путина, украинский олигарх и глава партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, передает zn.ua.

Об этом говорится в докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам".

По мнению республиканцев, Конгресс США должен ввести санкции в отношении ведущих российских пропагандистов и выходцев из бывшего СССР, которые вредят партнерам США.

Кроме того, ожидается, что Госдепартамент подготовит доклад об олигархах, которые связаны с высшим руководством РФ и финансируют российскую военную агрессию.

При этом конгрессмены планируют создать госорган для борьбы с государственными пропагандистами из Китая, однако он сможет заниматься вопросами и российской пропаганды.


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