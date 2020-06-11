«У нас тут все горит» 11.06.2020, 19:38

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Коронавирус распространяется по городам Могилевской области.

Много зараженных на предприятиях Могилева.

"Коронавирус захлестнул Могилев, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - Большое количество заболевших на предприятиях "Лифтмаш", "Строммашина", "Бабушкина крынка".

"Все больницы в Могилеве переполнены, мест нет. Из-за большого количество пневмоний и "ковида" отделения больниц перепрофилированы. Тесты не делают. Скорые по вызовам выезжают с опозданием на 3-4 часа", - сообщает житель города.

"В Бобруйске очень тяжелая ситуация. У нас тут все горит. Полностью заполнен "ковидными" больными онкодиспансер. Людей, которые там лежали, в том числе пациентов хосписа, отправили домой умирать. На днях также стало известно о госпитализации настоятеля Свято Георгиевского храма", - пишет житель Бобруйска.

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