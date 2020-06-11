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В Австралии построят крупнейший радиотелескоп в мире

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  • 11.06.2020, 19:51
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В Австралии построят крупнейший радиотелескоп в мире
фото: Naked Science

Строительство телескопа начнется уже в следующем году.

В Западной Австралии завершили подготовку и вплотную подошли к строительству крупнейшего телескопа Square Kilometer Array (SKA). Как сообщает zn.ua со ссылкой на Naked science, строительство планируют начать уже в 2021 году, а запустить телескоп – в 2027.

130 отдельных радиоантенн установят в 800 километрах к северу от города Перт – столицы штата Западная Австралия, на территории Мерчисонской радиоастрономической обсерватории. Они будут работать совместно с MeerKAT — радиотелескопом, расположенным в Северо-Капской провинции Южно-Африканской Республики. SKA — международный проект, в ее создании участвуют 14 стран.

"Мы прошли последний важный технический этап, прежде чем международная группа приступит к строительству SKA. Наш бюджет — 1,87 миллиарда евро на первые десять лет. <…> За последние семь лет правительство Содружества наций поддержало мою команду более чем 10 миллионами долларов США для достижения этой вехи, и значительная часть этих средств помогла Западной Австралии подготовиться к строительству SKA", — рассказал глава университета ICRAR-Curtin, профессор Стивен Тингей.

Адаптивная антенная решетка, которая будет исследовать небесные тела в широком диапазоне частот, станет одним из самых крупных на Земле научных центров, которые исследуют историю и эволюцию Вселенной спустя несколько миллионов лет после Большого взрыва. Кроме того, астробиологи будут использовать телескоп для поиска аминокислот с помощью определения их сигнатур на определенных частотах.

Отмечается, что телескоп несет не только научную ценность. Он сыграет важную роль в восстановлении Западной Австралии после пандемии COVID-19, привлекая миллионы долларов инвестиций в региональную экономику.


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