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В Мозыре бушует коронавирус

  • 11.06.2020, 20:08
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В Мозыре бушует коронавирус

За сутки в Мозыре зафиксированы более 50 человек с подозрением на заражением COVID-19.

За одни сутки в Мозыре зафиксированы более 50 человек с подозрением на заражением Covid-19. Несмотря на симптомы коронавируса, ставят диагноз "пневмония", передает телеграм-канал “Баста!”.

"За прошедшие сутки зафиксировано в приемном покое Мозырской городской больницы на улице Котловца более 50 пациентов с подозрением на заражением Covid-19, - пишет читатель. - Скорые одна за другой до 2 часов ночи подвозили в приемный покой.

Разнарядка свыше: ставить в качестве диагноза какие угодно типы пневмонии, но только не Covid-19".

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