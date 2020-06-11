Правозащитники Беларуси приняли срочное заявление

Правозащитники Беларуси приняли срочное заявление12
- 11.06.2020, 20:25
- 10,480
Правозащитное сообщество выставило властям ряд требований.
11 июня правозащитное сообщество Беларуси приняло срочное заявление о репрессиях. Правозащитники требует прекратить давление и запугивание людей в связи с их участием в президентской избирательной кампании.
"Мы констатируем продолжение начавшихся в мае 2020-го репрессий против активистов, организаций гражданского общества и простых граждан, несмотря на соответствующие призывы национального правозащитного сообщества, международных организаций и экспертов Организации Объединенных Наций", — заявляют правозащитники.
Отмечается, что в нашей стране еще не было избирательных кампаний, чтобы с самого начала она проходила "в атмосфере страха, угроз и запугивания". По стране идут задержания и аресты и членов инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты, и обычных граждан, которые приходят на пикеты по сбору подписей. Правозащитники утверждают, что в результате "откровенной провокации" было начато уголовное преследование Сергея Тихановского и группы людей. А утром 11 июня его жена Светлана Тихановская, потенциальный кандидат в президенты, решила не проводить пикеты по сбору подписей в ближайшие несколько дней "из-за опасения продолжения репрессий в отношении сборщиков подписей".
Также в заявлении упоминаются обыски в главном офисе "Белгазпромбанка", руководителем которого еще недавно был Виктор Бабарико, еще один потенциальный кандидат в президенты. "Мы рассматриваем эти действия как давление на одного из претендентов на пост президента", — пишут правозащитники. Они заявляют, что "в таких условиях нельзя говорить о проведении честных и справедливых выборов".
Белорусские правозащитники призывают власти нашей страны "обеспечить полную реализацию фундаментальных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции", а также в ряде международно-правовых документов в сфере прав человека. Они подчеркивают, что должно соблюдаться право на свободу выражения мнения, право на мирные собрания, право быть избранным на свободных выборах. В заявлении содержится призыв к властям Беларуси обеспечить право граждан не подвергаться произвольным задержаниям, "прекратить давление и запугивание граждан в связи с их участием в избирательной кампании".
Правозащитный центр "Весна";
РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет”;
РОО “Правовая инициатива”;
ПУ "Белорусский документационный центр»;
Центр правовой трансформации Lawtrend;
Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.
Можно предположить, что это заявление попадет в международные правозащитные организации, в зарубежные СМИ.