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Правозащитники Беларуси приняли срочное заявление

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  • 11.06.2020, 20:25
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Правозащитники Беларуси приняли срочное заявление
ФОТО: «НАША НІВА»

Правозащитное сообщество выставило властям ряд требований.

11 июня правозащитное сообщество Беларуси приняло срочное заявление о репрессиях. Правозащитники требует прекратить давление и запугивание людей в связи с их участием в президентской избирательной кампании.

"Мы констатируем продолжение начавшихся в мае 2020-го репрессий против активистов, организаций гражданского общества и простых граждан, несмотря на соответствующие призывы национального правозащитного сообщества, международных организаций и экспертов Организации Объединенных Наций", — заявляют правозащитники.

Отмечается, что в нашей стране еще не было избирательных кампаний, чтобы с самого начала она проходила "в атмосфере страха, угроз и запугивания". По стране идут задержания и аресты и членов инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты, и обычных граждан, которые приходят на пикеты по сбору подписей. Правозащитники утверждают, что в результате "откровенной провокации" было начато уголовное преследование Сергея Тихановского и группы людей. А утром 11 июня его жена Светлана Тихановская, потенциальный кандидат в президенты, решила не проводить пикеты по сбору подписей в ближайшие несколько дней "из-за опасения продолжения репрессий в отношении сборщиков подписей".

Также в заявлении упоминаются обыски в главном офисе "Белгазпромбанка", руководителем которого еще недавно был Виктор Бабарико, еще один потенциальный кандидат в президенты. "Мы рассматриваем эти действия как давление на одного из претендентов на пост президента", — пишут правозащитники. Они заявляют, что "в таких условиях нельзя говорить о проведении честных и справедливых выборов".

Белорусские правозащитники призывают власти нашей страны "обеспечить полную реализацию фундаментальных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции", а также в ряде международно-правовых документов в сфере прав человека. Они подчеркивают, что должно соблюдаться право на свободу выражения мнения, право на мирные собрания, право быть избранным на свободных выборах. В заявлении содержится призыв к властям Беларуси обеспечить право граждан не подвергаться произвольным задержаниям, "прекратить давление и запугивание граждан в связи с их участием в избирательной кампании".

Правозащитный центр "Весна";

РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет”;

РОО “Правовая инициатива”;

ПУ "Белорусский документационный центр»;

Центр правовой трансформации Lawtrend;

Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.

Можно предположить, что это заявление попадет в международные правозащитные организации, в зарубежные СМИ.


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