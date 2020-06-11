Белорусы стали приходить к бабушке с пикета Тихановского: люди дарят цветы и благодарят за позицию 13 11.06.2020, 20:46

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фото: svaboda.org

Белорусы поддержали пенсионерку, которую пытались очернить БТ и ОНТ.

Цветы, сладости, визиты соседей, телефонные звонки из Америки и тысячи комментариев в Интернете - знакомые и незнакомые белорусы встали на сторону пенсионерки Галины Андрейчик из Гродно, которую власти начали шельмовать после ее слов на пикете Сергея Тихоновского, пишет «Радыё Свабода».

фото: svaboda.org

Как «бабушка» стала звездой интернета и телевидения

В 82 года Галина Филипповна прославилась на всю страну.

фото: svaboda.org

Все началось 29 мая, когда она пошла на пикет отдать подпись за Светлану Тихановскую на Советской площади в Гродно. Неожиданно к ней подошел блогер Сергей Тихановский и поговорил с ней во время его трансляции. Невысокая седая женщина с кофе говорила о развале в стране. Она назвала блогера «сыном», и он обнял ее.

4 июня Лукашенко упомянул пенсионерку в своем выступлении, не называя ее имени. Он отметил, что гродненчанка «кричала и горланила» и назвал ее дом «дворцом».

"Дворец" Галины Филипповны

фото: svaboda.org

В этот же день Галина Филипповна была показана в вечернем выпуске БТ. Дом, где живет гродненчанка со своей семьей, был показан с беспилотника. Однако героиня сюжета узнала об этом только после трансляции, - рассказали знакомые.

Галина Андрейчик - ветеран труда, имеет 52-летний опыт работы, преподавала экономическую теорию в университетах. Родственники из Австралии, которые эмигрировали туда после войны, помогли ей построить дом. Сын работал предпринимателем, а теперь программистом. Одна «фазенда» оказалась замороженным зданием без отделки, другая - фундаментом бани.

6 июня телеканал ОНТ сообщил, что досье на бабушку, у которой «два дома на одной территории», пришло на стол от председателя КГБ Валерия Вакульчика.

«Бедняжка», - дразнил генерал-лейтенант пожилую женщину.

Кто на стороне Галины Филипповны

Параллельно с этими событиями развернулась стихийная акция в поддержку Галины Филипповны в сети и офлайн.

фото: svaboda.org

Только в соцсетях «Свабоды» люди оставили тысячи единодушных комментариев в публикациях о Галине Филиповне. Подавляющее большинство - это слова поддержки.

Почему БТ не показывает Дрозды? », «Умная, образованная, образованная женщина Галина Филипповна! Уважение вам и низкий поклон! Мы с вами! Здоровья вам и радости! Спасибо за ваши искренние слова!» - это небольшая часть того, что написали пользователи интернета.

фото: svaboda.org

Когда Галина Филипповна сказала, что даже ее соседи отвернулись от нее, белорусы захотели навестить ее. Молодая пара Максим и Алена из Минска приехали на выходные. Они скоро поженятся. Ехали по свадебным делам и познакомились с «бабушкой». Они принесли цветы, торт, поседели за чаем.

«Они сказали, что им все надоело, что они больше не могут мириться и не могут так жить», - говорит пенсионерка.

Цветы от Максима и Елены

фото: svaboda.org

Предприниматели пришли в гости, муж и жена, которые живут неподалеку, поблагодарили за смелость, за то, что «разбудили гродненцев, возмутилась». Они поделились, что им также трудно вести бизнес сегодня. Они по образованию экономист и юрист, предложили пенсионерке при необходимости помочь консультациями.

Побывал бывший преподаватель кафедры изобразительных искусств Гродненского университета Владимир Николаевич, сейчас он на пенсии. Подарил хозяйке цветы.

«Она щедрый человек. Вы можете видеть это. Она очень порядочная, очень нравственная личность... Я всегда старался поддерживать таких людей. Я думаю, что она сказала не только свое личное мнение. Так считают большинство белорусов, в том числе и я. Наши люди имеют право избирать президента, а не терпеть одно и то же лицо на протяжении десятилетий», - сказал Владимир Николаевич.

фото: svaboda.org

Позвонила старая знакомая Лилия Владимировна, которая имеет инвалидность и не может самостоятельно приезжать. Они знают Галину Филипповну около 40 лет.

«Они замечательные люди, рабочие, всегда приходившие на помощь... Ее характер открытый, искренний, прямой... У нее острое чувство справедливости. Я поддерживаю Галину Филипповну в том смысле, что правительство в нашей стране должно быть изменено», - сказала Лилия Владимировна, которая никогда не голосовала за Лукашенко.

Молодая гродненчанка, пожелавшая остаться анонимной, также приехал к Галине Филипповне с цветами и сладостями на днях.

"Спасибо вам. Вы такая замечательная! Я думала о вас несколько дней, я очень хотела встретиться ... Не обращайте на это внимания. Это не должно быть так. Во всех странах всегда, во всех зрелых культурах пожилые люди наиболее уважаемы. Их считают мудрецами с огромным жизненным опытом. Их всегда уважали и ценили», - обратилась гостья к Галине Филипповне.

фото: svaboda.org

Сама Галина Филипповна продолжает интересоваться новостями обо всех задержанных по «делу Тихановского», спрашивает «когда Сережа будет освобожден» и ожидает, что будет дальше.