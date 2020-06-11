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Цена нефти WTI упала на 10% в течение дня

  • 11.06.2020, 20:58
  • 1,735
Цена нефти WTI упала на 10% в течение дня

В последний раз она находилась на этом уровне 3 июня, до встречи ОПЕК+.

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 7,25%, до $38,22 за баррель по состоянию на 19:35 по Минску. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РБК.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле упал на 9,6%, до $35,78 за баррель. В ходе торговой сессии снижение превышало 10%.

Параллельно с негативом на рынке нефти происходит снижение фондовых индексов США. Индекс S&P 500 упал на 4,32%, до 3052,25 пункта, NASDAQ — на 3,54%, до 9665 пунктов, Dow Jones — на 5,17%, до 25 595,6 пункта.

«Дело в том, что рынку нефти попросту нечего противопоставить опасениям второй волны пандемии в США и отсутствию очевидной тенденции сокращения коммерческих запасов. Чтобы удержаться выше $40 за баррель Brent рынку нужен новый драйвер, а сегодня не за что было ухватиться», — отметил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин.

Ранее инвестиционный банк Goldman Sachs спрогнозировал, что в ближайшее время цена нефти Brent вернется к $35 за баррель. Эксперты указали на «пугающие» запасы топлива и неопределенность, связанную с дальнейшей динамикой спроса.

В субботу, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились сохранить ограничения на добычу нефти в объеме 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. Участники сделки, которые не полностью выполняют обязательства, должны будут компенсировать сокращение добычи в июле-сентябре. Это затронет Казахстан, Ирак и Нигерию.


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