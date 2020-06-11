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Новые случаи COVID-19 выявлены в учебных заведениях Могилевской области

  • 11.06.2020, 21:08
  • 1,257
Новые случаи COVID-19 выявлены в учебных заведениях Могилевской области
фото: sportbguor.by

Коронавирус обнаружен в училищах, лицеях и гимназиях.

Коронавирус обнаружен в Бобруйском государственном училище олимпийского резерва, Чериковском государственном профессиональном лицее №11 и в Краснопольской гимназии.

"Заражение в Бобруйском государственном училище олимпийского резерва. Коронавирус выявлен у 16 учащихся", - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”.

"Вспышка коронавируса в Чериковском государственном профессиональном лицее №11. Заражение обнаружено у преподавателей и у учащихся. Две группы - на карантине", - сообщает подписчик.

"Учитель Краснопольской гимназии заболела, у нее коронавирус, класс - контакт первого лица, все как работали, так и работают", - пишет читатель.

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