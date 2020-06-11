Новые случаи COVID-19 выявлены в учебных заведениях Могилевской области
- 11.06.2020, 21:08
- 1,257
Коронавирус обнаружен в училищах, лицеях и гимназиях.
Коронавирус обнаружен в Бобруйском государственном училище олимпийского резерва, Чериковском государственном профессиональном лицее №11 и в Краснопольской гимназии.
"Заражение в Бобруйском государственном училище олимпийского резерва. Коронавирус выявлен у 16 учащихся", - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”.
"Вспышка коронавируса в Чериковском государственном профессиональном лицее №11. Заражение обнаружено у преподавателей и у учащихся. Две группы - на карантине", - сообщает подписчик.
"Учитель Краснопольской гимназии заболела, у нее коронавирус, класс - контакт первого лица, все как работали, так и работают", - пишет читатель.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.