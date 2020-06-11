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Основанный украинкой школьный стартап привлек $5 млн инвестиций в США

  • 11.06.2020, 21:22
  • 1,017
Основанный украинкой школьный стартап привлек $5 млн инвестиций в США

Платформа ClassTag позволяет родителям школьников общаться с учителями.

Стартап ClassTag, основанный украинкой Владой Лоткиной, поднял seed-раунд на $5 млн от инвесторов в США, сообщает TechCrunch.

ClassTag представляет собой коммуникационную платформу для учителей и родителей школьников, которая поддерживает более 60 языков. Через ClassTag родители могут узнавать об экскурсиях, различных сборах средств и других событиях в школе. Учителя с помощью платформы могут общаться с родителями, планировать конференции родителей и учителей и отслеживать, насколько родители вовлечены в школьную жизнь детей.

В стартап инвестировали AlleyCorp, Contour Ventures, Founder Collective, John Martinson, Newark Venture Partners, Smart Hub и TMT Investments.

На данный момент у ClassTag около 2 млн пользователей в 25 000 школах Соединенных Штатов.

Платформа является бесплатной. Как пишет Forbes, монетизация платформы происходит за счет рекламы. С ClassTag сотрудничают HP, Clorox, Under Armour, Lands' End, Chobani, Penguin Random House и другие компании.

Как указано в LinkedIn Лоткиной, основательница стартапа в 2006 году поступила в Уортонскую школу бизнеса в США, работала в Boston Consulting и Dell. Запустить школьный стартап Лоткина решила для того, чтобы больше участвовать в образовании дочери.


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