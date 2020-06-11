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Белгазпромбанк: Эти события не повлияют на нашу финансовую устойчивость

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  • 11.06.2020, 21:25
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Белгазпромбанк: Эти события не повлияют на нашу финансовую устойчивость
фото: belsat.eu

Банк опубликовал заявление.

Такое заявление опубликовано на странице «Белгазпромбанка» в связи с обыском, который состоялся сегодня утром, передает «Белсат».

«Данные события не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме», – говорится в заявлении.

В пресс-службе банка подчеркнули, что акционеры «Белгазпромбанка» всяческим образом поддержат его и в координации с Нацбанком Беларуси будут стараться разрешить ситуацию.

11 июня в главном офисе «Белгазпромбанка» состоялся обыск, который проводили сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. Органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».

Виктор Бабарико, который на протяжении последних 20 лет возглавлял банк, пока что в уголовном деле не фигурирует.


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