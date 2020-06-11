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Далай-лама выпустил первый сингл со своего дебютного альбома

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  • 11.06.2020, 21:28
Далай-лама выпустил первый сингл со своего дебютного альбома
фото: Корреспондент.net

Альбом выйдет в день 85-летия Далай-ламы.

Далай-лама представил первый сингл, который войдет в его дебютный альбом Inner World, релиз которого запланирован уже на 6 июля. Трек получил название Compassion ("Сострадание") и является одной из самых известных буддистских молитв, которую пропел сам духовный лидер, сообщает zn.ua со ссылкой на Billboard.

Молитва призывает слушателей открыть сердца и стать ближе друг к другу, почувствовав любовь и сострадание сквозь призму мудрости.

"У музыки есть потенциал превзойти наши различия. Она может вернуть нам истинную природу нашего душевного равновесия. Сама цель моей жизни – служить как можно больше. Музыка может помочь людям так, как я не могу", - написал Далай-лама на своем сайте, анонсируя выход альбома.

В альбом войдет 11 треков. Они объединяют музыку, мантры, а также беседы о мужестве, мудрости, исцелении и детях.


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