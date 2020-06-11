Новые случаи коронавируса выявлены в Орше 1 11.06.2020, 21:38

В больнице нет места.

Заражения обнаружены на заводах "Легмаш" и "Красный борец", передает телеграм-канал “Баста!”.

"В Орше нет мест в больницах, - пишет житель города. - Выписывают долечиваться домой даже с воспалением, вплоть до того, что капельницы ставят дома, приходит медсестра. С односторонним воспалением в больницу не кладут.

На заводе "Легмаш" вспышка воспалений, более 30 человек болеют.

На станкозаводе "Красный Борец" есть зараженные. Каждый день по несколько человек уходят либо на больничный, либо за свой счет".

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