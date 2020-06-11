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Apple и Microsoft стали первыми компаниями стоимостью $1,5 трлн

  • 11.06.2020, 21:49
Apple и Microsoft стали первыми компаниями стоимостью $1,5 трлн

Рекордный рост акций технологических гигантов происходит на фоне снижения основных индексов.

Apple и Microsoft стали первыми компаниями, чья капитализация достигла рекордного показателя $1,5 трлн. Об этом сообщает liga.net.

В ходе очередных торгов на бирже NASDAQ стоимость акции Apple выросла до $352, Microsoft - до $196.

Выросла капитализация и других технологических гигантов - у Amazon она достигла $1,3 трлн, у Alphabet (материнская компания Google) - $1 трлн.

Рекордный рост акций этих четырех компаний происходит на фоне снижения основных индексов. Так, индекс S&P 500 упал на 0,5%, а Dow Jones - на 1%.

Компании остались в выигрыше в ходе пандемии коронавируса. Amazon получил выгоду от закрытия обычных магазинов и распространения электронной торговли, спрос на сервисы Microsoft вырос в связи с массовым переходом на удаленную работу, Alphabet разбогател на рекламе.

Энтузиазм инвесторов касательно Apple связан, в частности, с предстоящим выходом iPhone с поддержкой 5G. Издание MacRumors также отмечает, что в последнее время Apple активно практиковала обратный выкуп своих акций, что способствовало росту стоимости ценных бумаг компании.

По итогам торгов 9 июня акции Microsoft, Amazon и eBay достигли новых максимумов. Инвесторы проявляют высокий спрос на бумаги сектора электронной коммерции несмотря на начавшееся в США открытие розничных магазинов.

Оценка китайской компании ByteDance, владеющей социальной видеоплатформой TikTok, в мае 2020 года выросла как минимум на треть и превысила $100 млрд.


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