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Поваленные деревья и выбитые стекла: что натворили сильный ветер и гроза в Минске

  • 11.06.2020, 22:01
  • 1,076
Поваленные деревья и выбитые стекла: что натворили сильный ветер и гроза в Минске
фото с сайта: tut.by

Налетевший ближе к вечеру сильный ветер, а за ним и гроза устроили в разных районах Минска несколько ЧП.

Об этом tut.by сообщили читатели.

Настоящую пыльную бурю можно было наблюдать в районе старого аэропорта.

 

В городе ветер валил деревья. На улице Кольцова дерево упало на дорогу. На Волгоградской — на припаркованное авто.

фото с сайта: tut.by
фото с сайта: tut.by
фото с сайта: tut.by

На Грушевке под напором ветра не устояла балконная рама.

фото с сайта: tut.by

Стихия до конца не утихомирилась, так что будьте внимательны и осторожны.

Видео с сайта: tut.by


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