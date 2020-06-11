Поваленные деревья и выбитые стекла: что натворили сильный ветер и гроза в Минске
- 11.06.2020, 22:01
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Налетевший ближе к вечеру сильный ветер, а за ним и гроза устроили в разных районах Минска несколько ЧП.
Об этом tut.by сообщили читатели.
Настоящую пыльную бурю можно было наблюдать в районе старого аэропорта.
В городе ветер валил деревья. На улице Кольцова дерево упало на дорогу. На Волгоградской — на припаркованное авто.
На Грушевке под напором ветра не устояла балконная рама.
Стихия до конца не утихомирилась, так что будьте внимательны и осторожны.
Видео с сайта: tut.by