Актеру Ефремову предъявили обвинение в деле о смертельном ДТП 13 11.06.2020, 22:19

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Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС

Российскому актеру грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

Российский актер Михаил Ефремов является обвиняемым в деле о смертельном ДТП, которое произошло в Москве 8 июня. Об этом вечером 11 июня информирует управление МВД РФ по Москве.

"С водителем иномарки, обвиняемым в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, проведены следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ст. 264 [нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств] УК РФ", – говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что по делу о наркотиках, где также фигурирует Ефремов, актер остается свидетелем.

"Следственные действия ...завершены. Мужчина убыл к месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста", – отметили в МВД РФ.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Жена погибшего заявила, что хочет, чтобы Ефремов сел в тюрьму.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова. Известен чтением сатирических стихов в рамках проекта "Гражданин поэт".