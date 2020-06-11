В Чили появился стадион, названный в честь великого белоруса Филипп Матюшонок

11.06.2020, 22:25

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За что в Андах любят Игнатия Домейко.

"Estadio de Pasto Sintético de Domeyko" — звучит громко и красиво, не правда ли? В принципе, на испанском все звучит громко. Стадион с таким названием появился в одном из небольших чилийских городков. И одно слово в этом названии явно не испанского происхождения. Действительно, стадион назван в честь местечка, в котором он расположен — Домейко. А человека, в честь которого назван населенный пункт, знает и помнит, пожалуй, все Чили.

***

Игнатий Домейко родился в имении Большая Медвядка, сейчас это территория Кореличского района Гродненской области. Родился он в самом начале долгого 19 века, и прожил долгую, крайне насыщенную и великую жизнь. Сын бывшего судьи Новогрудского повета появился на свет через семь лет после окончательного третьего раздела Речи Посполитой, в результате которого собственно и его малая родина отошла к Российской империи. Страны уже не было, но ее патриоты остались. Более того, в шляхетской среде, а Игнатий принадлежал к древнему белорусскому дворянскому роду, появлялись все новые патриоты утраченной родины.

Имение Медвядка. Рисунок Наполеона Орды

фото с сайта: pressball.by

Будущий научный интерес Игнатия, можно сказать, определилась еще в детстве. Когда мальчику было всего семь лет, умер его отец Ипполит — очень уважаемый в местной среде, в том числе крестьянской, человек. Воспитанием Игнатия занялся его дядя Юзеф, который изучал минералогию и горное дело в университете Фрайбурга. Именно дядя отдал племянника в школу католического ордена пиаров в Щучине, которая давала отличное для того времени базовое образование по всем наукам. Природный талант позволил Игнатию уже в 14 лет поступить в Виленский университет — Домейко даже пошел на хитрость, приписав себе год, ведь в университет не брали молодых людей младше 15 лет. Уже через год учебы вундеркинд, который учился на отделении физики и математики, получил степень кандидата философии, а через пять лет он защитил диссертацию и стал магистром. Домейко интересовало буквально все на свете: он освоил курсы топографии, архитектуры, литературы, очень увлекался историей и краеведением, изучал иностранные языки.

Но в университетах того времени не только учились. В 1817 году Адам Мицкевич с друзьями на базе нескольких кружков создали тайное "общество стремящихся к знанию", то есть филоматов. Позже к этой группе присоединились другие наши земляки поэты Томаш Зан, Ян Чечот и Антоний Одынец. Вступил в общество и Игнатий Домейко, он получил конспиративную кличку "Жегота", позже его друг Мицкевич сделает его одним из героев поэмы "Дзяды". Изначально молодые люди собирались исключительно в целях самообразования, обмена знаниями, совместного чтения и обсуждения литературы. Но постепенно общество филоматов превратилось в тайное патриотическое движение, большое влияние в этом деле оказал профессор истории Иоахим Лелевель. Филоматы говорили по-польски, но любили свой родной край, который тогда еще звали Литвой, а себя относили к литвинам. Организация с политической программой максимум в виде восстановления Речи Посполитой и Конституции 3 мая получила огромную популярность в виленской студенческой среде. У общества филоматов появились многочисленные филиалы и многочисленные сторонники, бывшие студенты разъезжались по краю и заражали других своими идеями.

Филоматы Томаш Зан, Игнатий Домейко, Адам Мицкевич, Антоний Одынец и Ян Чечот

фото с сайта: pressball.by

Естественно, так долго продолжаться не могло. "Оттепель" первой половины правления императора Александра I сменилась реакцией, а над филоматами устроили судебный процесс. Формальным поводом и последней каплей стала надпись на доске в одной из аудиторий университета: "Да здравствует Конституция 3 мая!" В 1823 году лидеров общества филоматов арестовали, они почти год провели под своеобразным арестом — их заперли в виленских монастырях. Решением суда многие фигуранты были высланы вглубь России, Игнатию Домейко повезло больше: по ходатайству дяди Юзефа он поселился под своеобразный домашний арест в одном из имении на Лидчине. Отбывая такое наказание, Домейко активно занимался самообразованием, и даже постиг поначалу неинтересное ему занятие — управление сельским хозяйством.

А затем разразилась буря. На землях бывшей Речи Посполитой поднялось восстание против российского царизма. Цель все та же — восстановление страны в границах 1772 года, восстановление конституции 3 мая и государственности. Ноябрьское восстание, или восстание 1830-31 годов, было жестко подавлено войсками под руководством графа Паскевича. А многие его активные участники, среди которых, естественно, были и бывшие филоматы, были вынуждены эмигрировать. Домейко транзитом через Дрезден переехал в Париж, где воссоединился с Адамом Мицкевичем. Игнатий отучился в Парижской горной школе, консультировал своего друга при написании им поэмы "Пан Тадеуш", возглавил горные работы и отыскал месторождения руды в Эльзасе. И уже было заскучал, как вдруг возник новый вариант. Мицкевич рассказал Домейко о возможности поработать в далекой и неизвестной стране Чили. И ученый и инженер долго не раздумывал.

Согласие Домейко на шестилетний контракт стало настоящим счастьем для этой южноамериканской страны. Изначально его пригласили на должность преподавателя химии и минералогии, но вскоре Игнатий приступил и к прикладной деятельности. Домейко много работал в горах и открыл для небогатого государства месторождения золота, серебра, полудрагоценных металлов, угля и железа. Эти находки дали Чили настоящий импульс в развитии, а Игасио, как его называли там, стал настоящим национальным героем. Приехав на шесть лет, он остался насовсем. 16 лет Домейко был ректором столичного университета, ему была назначена специальная правительственная пожизненная пенсия. На своем посту наш земляк приложил руку и к реформе высшего образования, основал чилийскую метеорологическую службу и первую в стране горную школу, написал множество научных трудов. Нашел Игнатий в Чили и личное счастье: он женился на местной девушке и воспитал сыновей и дочь.

фото с сайта: pressball.by

В 1884 году он с сыновьями совершил поездку в Европу, конечной целью была родная земля. По пути он получил степень почетного доктора в Ягеллонском университете, в дипломе была запись: "Литвину Игнату Домейко". В дневнике во время поездки на малую родину он писал: "…Я чувствовал, как стучит у меня в висках кровь при мысли, что я скоро буду дома, что я еще не достиг цели своего путешествия. …Уже и Буг, ночной Брест — я в Литве!" Он никогда не забывал, кто он и где родился.

В Чили Домейко взял с собой горсть земли из родного имения. Но на обратном пути великий ученый тяжело заболел, а вскоре по приезду в Сантьяго скончался. Игнасио прожил 86 лет. В день похорон в Чили был объявлен общенациональный траур. В честь Домейко названы астероид, горный хребет и гора в Андах, минерал, несколько видов моллюсков и растений. Фиалка, институт, музей, большое количество улиц и площадей. Его учебники до сих пор штудируют южноамериканские студенты.

фото с сайта: pressball.by

***

А теперь еще и стадион. Небольшой, с искусственным покрытием. Подходящий шахтерскому городку, тоже носящему имя прославленного белоруса. На строительство уютного спортивного объекта потратили 255 тысяч долларов. Жители города давно мечтали о месте, где можно будет сыграть футбол и заняться спортом. И их мечта недавно осуществилась. На открытие арены даже приехали ветераны национальной сборной Чили. И устроили выставочный матч.

фото с сайта: pressball.by

Филипп Матюшонок, «Прессбол»