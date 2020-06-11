Ученые обнаружили следы ископаемого крокодила, который бегал на двух ногах 1 11.06.2020, 22:33

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Двуногие крокодилы, вероятно, жили 120 млн лет назад в Азии

фото: Kyung Soo Kim et al. / Scientific Reports, 2020

Палеонтологи идентифицировали древние следы, оставленные крокодилом в Южной Корее.

Палеонтологи идентифицировали древние следы, оставленные динозавром в Южной Корее. Оказалось, что их оставил крокодиломорф, родственник современных крокодилов, передает «Новое время».

Ранее считалось, что такие следы оставляли птерозавры, то есть дальние родственники современных птиц, в том числе — страусов.

Доказательства получены из прекрасно сохранившихся ископаемых следов в Южной Корее. Около сотни этих углублений длиной 18−24 см были оставлены в, вероятно, грязных отложениях, которые окружали озеро в раннем мелу, 110−120 млн лет назад.

Международная команда ученых говорит, что это, вероятно, бросит вызов нашему восприятию крокодилов.

«Люди склонны думать о крокодилах как о животных, которые мало что делают; они просто бездельничают весь день на берегах Нила или рядом с реками в Коста-Рике. Никто не думает, что я задаюсь вопросом, каким будет это существо, если бы оно было двуногим и могло бегать как страус или тираннозавр», — сказал Мартин Локли, почетный профессор Университета Колорадо, США.

Профессор Локли и его коллеги присвоили имя Batrachopus grandis животному, которое оставило эти древние следы, хотя никаких его физических останков пока не обнаружено.

Признание существования существа основывается исключительно на самих ископаемых отпечатках. Они очень похожи по форме, хотя и гораздо больше, чем другие отпечатки существ рода Batrachopus, которые жили в юрский период. За исключением того, что эти, более древние крокодилы Batrachopus, очевидно, были четвероногими.

Профессор Локли утверждает, что двуногая интерпретация новых корейских окаменелостей — единственное объяснение.

«Мы можем видеть все цифры, все гребни на коже — как если бы вы смотрели на свои руки. Они ставят одну ногу перед другой; они могут пройти тест на трезвость, идя по прямой линии. И нет никаких передних следов», — объяснил он.

Глубина оттисков, производимых пяткой, также поддерживает идею более вертикальной позы, сказал руководитель группы профессор Кён Су Ким из Южнокорейского национального университета образования Чинджу.

«Наши дорожки следов очень узкие — больше похожи на крокодила, который балансирует на узкой веревке. В сочетании с отсутствием каких-либо следов перетаскивания хвоста стало ясно, что эти существа были двуногими. Они двигались так же, как и многие динозавры, но следы не были сделаны динозаврами. Динозавры и их потомки — птицы ходят на пальцах ног. Крокодилы оставляют четкие следы от пятки, как и люди», — подчеркнул ученый.

Добавим, недавно ученые установили, что найденные на юго-западе Китая следы, которые напоминали следы кур, оказались отпечатками лап динозавров, обитавших здесь 190 млн лет назад.

После тщательного исследования ученые из Китайского университета геологических наук в Пекине с коллегами местных профильных ведомств отнесли находку к группе Kayentapus, то есть к следам относительно больших хищных динозавров раннего юрского периода.

Были обнаружены всего 46 таких следов, которые, как полагают палеонтологи, оставили хищные динозавры в процессе бега. Следы являются одними из наиболее хорошо сохранившихся в своем роде во всей Азии.

Согласно отчету Чунцинского бюро планирования и природных ресурсов, следы «куриных лапок», вероятно, были сделаны синозавром (Sinosaurus). Он был хищным динозавром, который, как полагают ученые, мог вырасти до максимальной высоты 5,6 метра и весил около 500 кг. По словам исследователей, образец, который оставил свои следы на участке Гелешан, имел высоту не менее 17 футов (5,4 метра).