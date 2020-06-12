«Зеркало недели»: Ситуация для Лукашенко складывается весьма некомфортная 9 12.06.2020, 7:46

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СЕРГЕЙ ТИХАНОВСКИЙ

ФОТО: EURORADIO

У диктатора появились очень серьезные соперники.

Лукашенко за 26 лет своего непрерывного правления сталкивался с самыми разными вызовами и угрозами своей власти. Однако сегодняшняя угроза выглядит одной из самых серьезных. Очередные перевыборы на пост главы государства (уже шестые по счету) неожиданно пошли не по плану, пишет журналист издания "Зеркало недели" Андрей Паливода.

Москва постоит в стороне и посмотрит

Чтобы понять, в какой ситуации Лукашенко пошел на перевыборы, нужно прежде всего посмотреть на его отношения с Кремлем. Эти отношения в последнее время очень напряженные.

В начале нынешнего года Лукашенко очень сильно поругался с Россией. В принципе, вроде бы ничего необычного: цикл "поссорился — помирился" он проходит постоянно, но тут оказалось нечто более серьезное.

Пикантности добавляло то, что в 1996–1999 годах Лукашенко сам активно продвигал слияние двух стран: очень хотел сменить своей персоной на кремлевском престоле Бориса Ельцина. Но не вышло — пришлось довольствоваться открытым для белорусской продукции российским рынком и ежегодной субсидией в размере примерно 10 млрд долл. в виде поставки дешевых нефти и газа.

Расплачивалась Беларусь разговорами о "славянском братстве", военно-политическим союзом с РФ и непрестанной борьбой с "НАТО, американским империализмом и мировой закулисой". Зато, находясь по факту на российском содержании, можно было не проводить экономические реформы, чем Лукашенко и воспользовался в полной мере, сохранив 85% промышленности в госсобственности. Сегодня это — те самые 85% экономики Беларуси, которые убыточны.

В 1999 году РФ и РБ подписали договор о "Союзном государстве", предусматривавший постепенную интеграцию двух стран до полного их слияния.

Перелом наступил летом 2018-го, когда Россия неожиданно напомнила о подписанном в 1999-м договоре и поставила официальный Минск перед фактом: если договор о Союзном государстве не будет выполнен очень быстрыми темпами, то Беларусь лишится и российского рынка, и беспошлинных российских энергоносителей.

Начались многочисленные и долгие переговоры, торг, скандалы, игра на нервах. Но позиция Москвы впервые за долгие годы стала напоминать ледяную стену: никаких компромиссов, продолжение экономической помощи только в обмен на фактическое вхождение Беларуси в состав России. С этим и пришли к началу 2020 года, когда стало не до того: сперва конституционное переустройство в РФ, потом пандемия COVID-19, потом нефтяной кризис…

Все это очень сильно подкосило белорусскую экономику, но ресурсов на проведение очередных выборов президента до того, как дела пойдут совсем плохо, хватало. Были опасения, что в Кремле уже настолько устали от Лукашенко, что готовы вложить деньги и силы в раскрутку собственного ставленника. Однако и этого не произошло: судя по всему, Москва просто выжидает. Российское руководство впервые не поддерживает Лукашенко публично, но и не ставит ни на кого из его соперников.

Соответственно, белорусский правитель впервые оказался в ситуации, когда перед выборами ему нечем похвастать перед избирателями и нет денег, чтобы повысить доходы населения. А тут еще, откуда не ждали, нарисовались очень серьезные соперники.

Кандидаты от истеблишмента

Всего ЦИК Беларуси пока зарегистрировал 15 инициативных групп кандидатов: теперь для регистрации каждый должен собрать по 100 тыс. подписей.

Настоящим народным лидером на этих выборах стал харизматичный видеоблогер Сергей Тихановский. Самое удивительное то, что он смог всколыхнуть обычно инертную белорусскую глубинку, тогда как профессиональные политики обычно ориентируются на Минск. Тихановский же до своего ареста ездил по областям, собирая тысячи еще вчера аполитичных жителей регионов на акции за отставку Лукашенко. Когда его по формальной причине не пустили в президентскую гонку, он стал доверенным лицом жены, подавшей документы на следующий день. И оказался первым за долгое время белорусским политиком, против ареста которого люди вышли протестовать не только в Минске, но и в других городах разных концов страны.

Кроме Сергея Тихановского выделяются два очень неожиданных представителя истеблишмента: банкир Виктор Бабарико и госуправленец Валерий Цепкало. Цепкало работал послом в США и замглавы МИД, а потом создал и много лет руководил Парком высоких технологий — белорусской Кремниевой долиной. Бабарико — банкир-меценат, последние 20 лет возглавлявший Белгазпромбанк — один из крупнейших в стране. Сейчас все опросы показывают, что лидирует в "предварительной гонке" именно Бабарико, который сформировал инициативную группу из девяти тысяч человек (больше только у Лукашенко — 11 тыс.) и уже заявил, что собрал более 230 тыс. подписей для регистрации кандидатом в президенты.

Ситуация для Лукашенко складывается весьма некомфортная. На всех предыдущих перевыборах он сталкивался исключительно с кандидатами от немногочисленной в Беларуси национально-ориентированной оппозиции, которые не имели ни поддержки в народе, ни денег (кроме западных грантов) и вообще были мало кому известны. И то приходилось настолько сильно фальсифицировать результаты, что приводило к массовым протестам и гражданскому неповиновению.

"Теперь же ему противостоят соперники из его собственной номенклатуры, с деньгами, не отрицающие сотрудничества с Россией и не требующие безусловного "разворота на Запад", но главное — они не чужие для той системы власти, которую создал сам Лукашенко. Более того, любой из них одинаково готов к диалогу и с Западом, и с РФ, то есть лишают Лукашенко монополии на хорошие отношения с соседями. К тому же, Бабарико воспринимается многими как кандидат от "Газпрома" и человек, реально способный восстановить экономику страны. Он может стать центром притяжения для номенклатуры и "красных директоров" государственных заводов, тогда как Тихановский (или его жена — неважно) точно так же может стать центром консолидации всего протестного электората. Столь серьезных соперников у Лукашенко еще не было", — сказала в комментарии для ZN.UA белорусский политолог Светлана Гречулина.