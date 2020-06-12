«Пошла вторая волна COVID, в больницу кладут целыми семьями» 5 12.06.2020, 7:49

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО «НАША НІВА»

Жительница Слуцка рассказала о том, что сейчас происходит в инфекционных отделениях.

Издание «Кур`ер» продолжает рассказывать истории людей, которые проходили лечение в инфекционных отделениях Слуцка. Их версии событий живые и настоящие. И они отличаются от тех, которые нам сообщают в официальных сводках. На этот раз случчанка Ирина [имя изменено по просьбе героини] рассказала, какую закономерность она выявила, приходилось ли видеть черные пакеты на каталках и что сейчас происходит в больнице.

Лечили бронхит, а оказалась пневмония

Десять дней я лечилась дома с предварительным диагнозом бронхит. Улучшения были незначительные. На очередном приеме обсудили с врачом, что это не нормально, и меня отправили на КТ. Снимок показал четкое развитие пневмонии. В тот же вечер я легла в отделение. Как оказалось, вовремя…

В тот день в очереди на КТ вместе со мной было около 25 человек. Это те больные, которые лечатся дома. Спустя время примерно половина из них оказалась в том же отделении, что и я.

В инфекционном отделении я пробыла две недели. При выписке сделали повторно КТ. Снимок был хороший, анализы тоже. Меня отправили долечиваться домой.

Во время госпитализации у меня дважды брали мазок на коронавирус. Дома после выписки приезжали делать экспресс-тест на антитела <…>. Отмечу, что тесты на коронавирус делают только по назначению врача. И не по одному разу каждому человеку. Раньше, когда я смотрела официальную статистику, то считала, что количество тестов равно количеству зараженных. Так вот это не так, поскольку одному человеку делают несколько мазков и тестов.

Про симптомы и выявленную закономерность

Из симптомов у меня был только сухой кашель. Спустя время стала откашливаться мокрота и появилась слабость. И я поняла, что это не просто бронхит.

Кстати, симптомы у всех разные. У моих соседей по палате пропадал вкус и обоняние, поднималась невысокая температура. Был даже такой случай. Девушке стало плохо на работе. Закружилась голова. Измерили температуру — 37,0 °C. Решили, что она беременна, и вызвали «скорую» на всякий случай. Привезли в больницу, а на снимке — двухстороннее воспаление.

У всех все развивается по-разному. Но есть одна закономерность, которую я выявила при разговоре с другими больными. А именно: кто в семье заболевает последним, тому достается больше всего.

Человек зачастую даже не понимает, что он болен. Усталость и недомогание мы списываем на свою занятость. А зря. Сейчас нужно внимательнее относиться к своему здоровью.

Про распорядок дня в больнице

Ты сидишь в палате все время. Еду приносят в палату, анализы и назначения делают в палате. На коридор можно выйти только в маске и если надо в туалет, душ или взять продукты в холодильнике. Все остальное время ты проводишь в четырех стенах.

Обход врача может быть в 10 часов, а может быть и в 15 часов. Все зависит от ситуации с больными.

Если есть тяжелобольной пациент и его переводят в реанимацию, то ты просто слышишь, как идет «движуха» в коридоре. Или когда кого-то переводят на кислород, ты слышишь глухие шаги по коридору и ждешь…

Осмотр врача сейчас также иной. Он не садится, как раньше, и в руках у него нет твоей карты. Он просто стоит у дверей, и хорошо, если есть с собой лист, на котором расписаны палаты и больные. Тогда он скажет, что у вас все хорошо или плохо.

Про работу медиков

Пока врач пять минут разговаривает, ему становится так жарко, что, когда он смотрит на тебя, ты видишь, как под маской под глазами у него переливается пот. Вылить его нельзя, и он терпит…

Это такой ужас, что когда наша палата это увидела первый раз, то мы потеряли дар речи. Четыре взрослые женщины сидели и молчали после ухода врача. Мы не знали, что сказать… Сразу вспомнили свою работу и какая ты на ней звезда с маникюром, прической и разодетая. Но вот где работают настоящие звезды: они тихо выполняют свою работу.

Когда меня выписывали, медсестры говорили, что им всего хватало [из средств индивидуальной защиты — прим. редакции]. Но приходилось видеть, когда чего-то не было и они молча, не крича и не требуя, выполняли свою работу.

Про забитые отделения

Когда я лежала в больнице [в мае — прим. редакции], отделения были забиты. Порядка 200 человек по всем отделениям. Это бывшая кардиология, пульмонология, неврология, детское отделение и здание «инфекционки».

С пневмониями лежат пациенты разных возрастов. Неправда, что коронавирус опасен только для пенсионеров. Очень много молодежи находится в отделениях. Было много пациентов цыганской национальности. Окна моей палаты выходили на дверь, где принимали передачи. И знаете, что я увидела? Все цыгане были в масках! А ведь до них дошло, а до многих белорусов — до сих пор нет. Получается, надо, чтобы твой родственник попал в больницу и рассказал про весь происходящий ужас, чтобы ты надел маску?

Наверное, каждый поймет, когда собственными глазами увидит, как людей вывозят в черных пакетах на каталках из отделений. И такое приходилось видеть…

Я каждый раз слышу, что коронавирус подтвердился у таких-то людей. Среди них и простые работяги, и пенсионеры, и дети, и руководители предприятий и структур. Выражение «зараза к заразе не пристает» сейчас не работает. Пристает ко всем.

Пошла вторая волна

Хоть я уже давно нахожусь дома, но все равно продолжаю общаться с медиками из инфекционных отделений. Знаете, что сейчас происходит?

Одно время ситуация начала стабилизироваться, но пошла вторая волна. Заболевших много. В отделения госпитализируют целые семьи: и родителей, и детей.

Отделения под завязку. А каждое рассчитано примерно на 60 человек. Вот и посчитайте, сколько людей у нас лежит в больнице. И сколько еще находится на лечении дома.

Медики считают, что в июне-июле будут выздоравливать только те, кто сейчас болеет. Что будет дальше — никто не знает. Ситуация тяжелая, но не критичная. Врачи говорят, что все есть: и медикаменты, и средства защиты. Люди работают на износ, без истерик. Среди медиков также есть заболевшие, но работников пока хватает. Знаю, что некоторые сотрудники из детской поликлиники временно перешли работать в «ковидные» отделения, чтобы заработать. Надеюсь, что их труд в «грязной» зоне действительно правильно оценят.

В конце хочется только спросить тех, кто расслабился и начал пренебрегать мерами защиты. Тех, кто тусуется на улицах и возле кафе. Вы совсем не боитесь или думаете, что бессмертные?