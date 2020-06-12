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Герой-выпускник из Минска: Думаю снимать видео на политические темы, как Сергей Тихановский

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  • 12.06.2020, 7:57
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Герой-выпускник из Минска: Думаю снимать видео на политические темы, как Сергей Тихановский
ВЛАДИСЛАВ РИМАШЕВСКИЙ
ФОТО: INSTAGRAM.COM/VLAD_RYMASHEVSKIY

Всколыхнувший всю Беларусь гимназист Владислав Римашевский поделился своими планами.

Гимназист Владислав Римашевский, который высказался о переменах на предстоящих выборах в Беларуси, уверен, что теперь не сможет воплотить свою мечту и поступить в университет. Он рассказал Hrodna.life, почему публично выступил с оскорблением своего бывшего учителя и что он думает о политической ситуации в стране.

«Мы все искренне надеемся, что 9 августа в нашей любимой стране произойдут долгожданные изменения», — сказал парень в микрофон во время торжественной церемонии, и добавил, что хотел бы также, чтобы после этих перемен в гимназии не работали «такие люди, как Слабко».

Кто этот парень?

Владиславу 17 лет. Он из обычной белорусской семьи. Мама занимается маникюром, папа — торгует автозапчастями. 10 июня в минcкой гимназии № 192 был выпускной, о котором теперь знает вся страна.

На следующий день после праздника Владислав загрузил в интернет видео со своей речью на выпускном. Ролик за считанные минуты разошелся по социальным сетям. На выпускном гимназист затронул тему предстоящих выборов и высказался про бывшего завуча — учителя белорусского языка.

«Отец мне разрешает общаться с журналистами, он полностью поддерживает меня, — говорит Владислав. — Мы готовили речь на выпускной и я выбрал последнее стихотворение. И тогда же появилась идея отомстить учителю за все предыдущие годы. Она не любит правду и всегда занижала оценки. И я считаю, как учитель, она не знает вообще своего предмета, который преподавала нам. Натерпелись многие, но высказаться ей в ответ решились только единицы».

Анна Анатольевна Слабко работает в гимназии № 192 заместителем директора по воспитательной работе, учитель первой категории. Закончила Белорусский государственный университет, педагогический стаж — свыше 15 лет. Награждена Благодарностями администрации Московского района г. Минска.

На сайте справочника организаций Беларуси на страничке с отзывами о гимназии ее критикуют: «Все вроде хорошо. Но Слабко Анна Анатольевна слишком жестока!»

На президентских выборах в 2015 году Анна Слабко была членом избирательной комиссии в своей школе.

«Я знал, на что шел»

На выпускном Владислав растерялся и произнес не всю заранее заготовленную речь. Говоря про учителя, гимназист решил затронуть на выпускном и тему политической обстановки в стране.

«Многие друзья и одноклассники поддержали меня после речи. Социальные сети сейчас разрываются от сообщений. Люди поддерживают. Я знал, на что шел, и понимаю, что теперь никуда не поступлю. Только если не произойдет революция в августе. А так я планировал поступать в Минский государственный лингвистический университет и изучать испанский язык. Люблю футбольный клуб «Барселона», и мне нравится испанская культура».

Владислав говорит, что ему нравится снимать видео. Он восхищается Сергеем Тихановским, который ездил по Беларуси и общался с обычными людьми.

«Я думаю создать свой канал и снимать видео на политические темы, как делал это Сергей. Очень негативно воспринимаю всю ситуацию, которая сейчас с ним происходит. Я провожу такие параллели: он делал на политическом фронте, то же самое, что я делал и на своем гимназическом фронте. Против него вся власть и против меня была вся администрация».


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