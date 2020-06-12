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Мировые цены на нефть катятся вниз

  • 12.06.2020, 8:35
  • 2,830
Мировые цены на нефть катятся вниз
ФОТО: REUTERS

Как отреагирует доллар?

Белорусский рубль сегодня может существенно упасть. Вниз нашу валюту за собой потянет российский рубль из-за существенного падения мировых цен на «черное золото», сообщают naviny.by.

По данным электронных торгов, эталонные марки нефти утром 12 июня падают: Brent торгуется на рубеже 37,97 доллара за баррель, а WTI — 35,69.

Напомним, курс белорусского рубля существенно зависит (через большую привязанность к российской валюте) от колебаний цен на нефть.

Как отреагирует валютный рынок на падение углеводородных котировок станет известно по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже примерно в 13:00.


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