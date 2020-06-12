Ученые раскрыли тайну огромных знаков на поверхности Земли 2 12.06.2020, 8:41

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Фото: pixabay.com

Геоглифы имеют настолько большие размеры, что увидеть их можно только с высоты.

Ученые продолжают спорить на тему, что такое геоглифы и благодаря чему они появились на Земле. Согласно одной из последних теорий, эти гигантские изображения были либо тайными посланиями для инопланетян, либо служили ориентирами для пилотов того времени, пишет lenta.ua.

Геоглифы имеют настолько огромные размеры, что увидеть их можно только с высоты. Некоторые из них достигают нескольких метров. Долгое время об этих картинках на Земле ученые не знали вообще, но теперь они пытаются понять происхождение уникальных изображений. По одной из версий, геоглифы являются посланниками древних людей представителям внеземных цивилизаций. Многие специалисты уверены, предки были настолько развиты, что поддерживали, оставляя послания, связь с инопланетными существами.

Приверженцы традиционных взглядов считают, что картинки были своего рода ориентирами для пилотов, которые летали на созданных в древности аэропланах.

К единой точке зрения ученые прийти пока не могут. Впрочем, все они согласны с тем, что большинству геоглифов тысячи лет. Самые известные изображения находятся в Перу, Англии и Америке. Как правило, это странные геометрические узоры, а также фигуры людей, животные и растения.