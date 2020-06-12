Виктор Бабарико: Я готов идти на Площадь 16 12.06.2020, 8:49

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ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Возможный кандидат в президенты готов защищать выбор своих избирателей.

Потенциальный кандидат в президенты страны Виктор Бабарико в интервью tut.by рассказал о том, как готов защитить выбор своих избирателей.

«То, что мне скажут делать избиратели, все три с половиной миллиона, я это и сделаю. Как я уже сказал, если избиратели мои скажут «Идем на площадь», то я пойду на площадь», — сказал Бабарико.

Бабарико заявил, что готов не просто присоединиться к своим избирателям, а как лидер готов возглавить их решение.

Напомним, что вчера Виктор Бабарико заявил: «Cамая большая ошибка в действиях этой власти состоит в том, что они не понимают: той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует. Беларусь проснулась. Я хочу сказать, что новая Беларусь сметет остатки старого режима. Мы сильная и свободная страна, мы народ победитель».