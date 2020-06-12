закрыть
12 июня 2020, пятница, 9:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Виктор Бабарико: Я готов идти на Площадь

16
  • 12.06.2020, 8:49
  • 7,237
Виктор Бабарико: Я готов идти на Площадь
ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Возможный кандидат в президенты готов защищать выбор своих избирателей.

Потенциальный кандидат в президенты страны Виктор Бабарико в интервью tut.by рассказал о том, как готов защитить выбор своих избирателей.

«То, что мне скажут делать избиратели, все три с половиной миллиона, я это и сделаю. Как я уже сказал, если избиратели мои скажут «Идем на площадь», то я пойду на площадь», — сказал Бабарико.

Бабарико заявил, что готов не просто присоединиться к своим избирателям, а как лидер готов возглавить их решение.

Напомним, что вчера Виктор Бабарико заявил: «Cамая большая ошибка в действиях этой власти состоит в том, что они не понимают: той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует. Беларусь проснулась. Я хочу сказать, что новая Беларусь сметет остатки старого режима. Мы сильная и свободная страна, мы народ победитель».


популярное за неделю

Мнение

Героям слава!
Героям слава! Ирина Халип
У Виктора Бабарико есть последний шанс победить
У Виктора Бабарико есть последний шанс победить Дмитрий Бондаренко
Новая Беларусь сметет остатки старого режима
Новая Беларусь сметет остатки старого режима Виктор Бабарико
Допрыгаться до Гааги или Нюрнберга
Допрыгаться до Гааги или Нюрнберга Владимир Халип