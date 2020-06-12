Российский газ больше не нужен 1 12.06.2020, 9:10

3,223

Фото: photoxpress.ru

«Газпром» теряет позиции на экспортном рынке.

Поставки "Газпрома" на европейский рынок газа снизились в первом квартале текущего года на 24,2%. Таковы данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. На отдельных направлениях падение газового экспорта особенно драматичное. Так, по данным турецкого энергетического ведомства EPDK, в марте Турция импортировала на 70% меньше российского газа, чем годом ранее, сообщает dw.com.

Сбыт голубого топлива "Газпрома" в Германию, по данным ФТС РФ, снизился за это же время на 45%. В этих условиях эксперты все чаще обращаются к теме экономической эффективности крупных инфраструктурных проектов "Газпрома".

Спрос на газ обновляет исторические минимумы

Падение спроса на газ в 2020 году носит глобальный характер и станет крупнейшим в истории. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своемдокладе по рынку газа. По прогнозу МЭА, по итогам текущего года мировой спрос на газ снизится на 4%. Это рекордное падение - в последний раз резкое снижение спроса на газ в мире было зафиксировано в 2009 году, но и тогда он снизился лишь на 2%. По словам экспертов, пандемия COVID-2019 - главная, но далеко не единственная причина снижения спроса.

Как заявил руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, не стоит сбрасывать со счетов климатические изменения, способные вызывать 15-процентные колебания спроса в годовом выражении. "Напомню, что зима 2019-2020 была теплой. Также из-за неопределенности с транзитом через Украину "Газпром" закачал еще в прошлом году в европейские подземные хранилища газ по максимуму. Иногда выгоднее поднимать его (например, чтобы не платить за аренду ПХГ), а не брать газ из трубы", - отметил эксперт.

Безусловно, не в пользу "Газпрома" оказалась и ситуация с мировыми ценами на нефть и газ. "Когда цены на нефть падают, и при этом снижаются спотовые цены, контрактные цены (по которым работает "Газпром". - Ред.) оказываются выше. Соответственно, потребителю становятся неинтересными такие условия", - говорит Кулагин.

Турецкий рынок: Россия опустилась на пятое место

Вероятно, именно последний фактор заставил Турцию обратить взгляд на альтернативных России поставщиков. Страна наращивает закупку сжиженного природного газа (СПГ), поскольку он оказывается в несколько раз дешевле российского трубопроводного. Основным поставщиком СПГ в Турцию являются США. Их поставки в марте выросли более чем на 300%. Доля американцев на турецком рынке приблизилась к российской - 9,38% против российских 9,89% (пятое место).

Упрочил свои позиции на рынке Турции и Азербайджан. Он стал лидером по поставкам в марте и занял почти четверть рынка. На втором месте - Катар, на третьем - Иран, на четвертом - Алжир. "Конкуренция на турецком рынке обострилась после того, как на него вышел Азербайджан: в 2019 году начал работать газопровод TANAP, по которому Турция должна покупать 6 млрд кубометров газа в год", - говорит руководитель информационно-аналитической центра компании "Альпари" Александр Разуваев.

К тому же проблемой является снижение спроса в стране как таковое. "Турция уже несколько лет подкидывает нам сюрпризы. Ожидалось, что спрос на газ там будет расти, но этого не происходит", - констатирует Вячеслав Кулагин. В сложившихся обстоятельствах для "Газпрома" особенно неприятно то, что именно в этом году им был запущен "Турецкий поток", одна из веток которого ориентирована непосредственно на рынок Турции. Снижение поставок было замечено компанией еще в феврале, когда замглавы "Газпрома" Елена Бурмистрова признала, что, видимо, теперь газу из "Турецкого потока" придется искать применение в других европейских странах.

А нужен ли был "Турецкий поток"?

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин убежден в том, что так называемые "стройки века", которые "Газпром" инициировал для того, чтобы снизить зависимость от украинского транзита, в принципе были не нужны. "Это было очевидно еще до того, как все эти "потоки" были задуманы: пропускная способность российских газопроводов в сторону Европы вдвое превышала объемы газа, которые туда экспортировались. А действующая на территории России газотранспортная сеть была вполне достаточна, чтобы прокачать этот газ в сторону европейских потребителей", - заявил он.

Цель "строек века" "Газпрома" - снизить зависимость от украинского транзита

По мнению эксперта, "Турецкий поток", как и оба "Северных", а также новый газотранспортный коридор с Ямала к Балтийскому и Черному морям - это чисто политические проекты, которые обошлись России в 140-150 млрд долларов. "В действительности у них всего два смысла - ложно понимаемая геополитика и желание перевести деньги из бюджета государственной компании "Газпром" в частные карманы близких к руководству подрядчиков по строительству никому не нужных газопроводов", - считает Крутихин.

"Теоретически эти трубопроводы можно было не строить, - соглашается Вячеслав Кулагин. - Но это означало бы для "Газпрома" полную зависимость от транзита через Украину, что было бы чревато резким подъемом ставок за транзит в ультимативном ключе". По словам эксперта, не исключена ситуация, при которой Украина увеличила бы тариф за транзит в пять раз, в результате чего он превысил бы сегодняшнюю цену на газ в Европе, и "Газпром" был бы вынужден платить. "Идеальная ситуация - это когда есть несколько газопроводов с равномерной загрузкой, по каждому маршруту осуществляется не более 30% поставок и есть запас мощностей на 20-30%. Тогда можно при необходимости наращивать и оптимизировать поставки", - полагает эксперт.

В "Газпроме" выплатят щедрые дивиденды

Из-за снижения экспорта и цен на газ "Газпром" недополучит в 2020 году значительные средства от работы на экспортном рынке. Так, средняя стоимость экспортного газа компании в первом квартале составила 146,2 доллара за тысячу кубометров (минус 36,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года) - при том, что в свой бюджет компания изначально заложила среднюю цену на экспортируемый в дальнее зарубежье газ в размере 200 долларов за тысячу кубов. Однако экономить из-за этого в холдинге, похоже, не собираются. "Напротив, компания ведет разработку нового никому не нужного газопровода с Ямала до Монголии в Китай, закупает новые трубы, чтобы расширять мощности трубы "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", которая тоже никому не нужна", - говорит Крутихин.

Возможно, в "Газпроме" рассчитывают на скорое изменение конъюнктуры рынка, а также на то, что конкуренты снизят свою активность. "Компания прогнозирует снижение объема поставок СПГ из США, которые убыточны при текущих низких ценах, и это должно сыграть ключевую роль в ребалансировке рынка", - говорит B>Александр Разуваев. По его словам, о том, что в монополии уверены в своей финансовой стабильности, говорит тот факт, что ее совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам 2019 года в размере 15,24 рублей на акцию. "Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 360,8 млрд рублей, или 30% прибыли, относящейся к акционерам, за 2019 год по МСФО", - уточняет аналитик.

В этом году годовое общее собрание акционеров (ГОСА) "Газпрома" состоится 26 июня. Вероятно, из-за коронавируса компания не стала проводить традиционные пресс-конференции перед ГОСА, что во многом позволило ей избежать неприятных вопросов. На главной странице официального сайта компании размещен доклад об экспорте в Европу по итогам 2018 года, в котором говорится о безоговорочном лидерстве "Газпрома", в частности на турецком рынке.